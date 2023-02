Sos truffe: la banda del covid non si ferma "Nonno, mi servono soldi per due iniezioni"

di Gianpaolo Annese

La truffa di 20mila euro di monili di cui abbiamo dato conto ieri non è purtroppo un caso isolato. A subire lo stesso tentativo raggiro (per fortuna in questo caso non andato a segno) è stato il signor Luigi che ieri mattina leggendo l’articolo uscito sul Carlino si è riconosciuto come vittima degli stessi impostori che hanno razziato i gioielli alla donna pensionata spacciandosi per i nipoti. Nel caso pubblicato ieri i truffatori, dopo averla convinta a racimolati quanti più soldi e valori possibili per ’salvare’ la nipote acquistando farmaci molto costosi, erano riusciti a farsi dare da una pensionata 20mila euro in monili d’oro.

"L’altro giorno hanno chiamato anche me – fa sapere Luigi, 76 anni – Hanno telefonato al numero di casa dicendomi: ‘Ciao nonno, sono tua nipote, ieri avevo la febbre e oggi ho il covid e mi hanno ricoverata’". Effettivamente Luigi ha due nipoti giovanissimi, ma ha notato che la voce era diversa dal solito: "Inizialmente non ci ho dato peso, ho pensato che fosse dovuto al raffreddore e alla febbre". In ogni caso la voce dall’altro capo del telefono ha detto: ‘Ho un problemone: le mie condizioni sono serie, mi servono dei soldi per fare due punture che all’ospedale non possono farmi direttamente’. Io leggo molto i giornali, per cui quando ho sentito che chiedeva soldi ho capito tutto e ho cambiato tono: "Lei non è mia nipote! Adesso la denuncio! – ha urlato Luigi non cadendo nel tranello – E dall’altra parte hanno interrotto subito la comunicazione". Il 76enne ha riferito tutto i suoi nipoti veri che gli hanno confermato: "Infatti nonno quando ti chiamiamo noi non ci presentiamo dicendo che siamo tuoi nipoti, ma direttamente con il nostro nome ovviamente…".

Già a gennaio c’era stata un’ondata di truffe in città: anche in quel caso furono prese di mira le persone più anziane tra i 75 e i 95 anni. Sono state contattate telefonicamente a casa. I truffatori, uomini o donne, si spacciavano per medici ed esigevano il pagamento di cure non meglio precisate per il Covid, somme da corrispondere in contanti.

Ma i pretesti possono essere innumerevoli: ci sono finti rappresentanti di forze dell’ordine che raccontano che il nipote ha provocato un incidente o è stato arrestato e occorre denaro per risolvere la situazione, oppure si inventano una fantomatica fuga di gas che potrebbe danneggiare oro e banconote. Il consiglio delle forze dell’ordine è di sospettare sempre degli sconosciuti che ti fermano per strada o al telefono, e di chiamare polizia o carabinieri.