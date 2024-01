Sos truffe, pensionati nel mirino . Coppia raggirata da finti agenti. Con una scusa spariti 800 euro

Addosso avevano divise simili a quelle della Polizia locale; peccato che fossero tutto meno che agenti. Hanno approfittato probabilmente dei giorni di festa, quelli in cui spesso gli anziani restano soli a casa e sono entrati in azione, raggirando ignari pensionati e scappando con il bottino.

Sono almeno due i colpi messi a segno negli ultimi giorni ai danni appunto di anziani da parte di malfattori.

Il fenomeno delle truffe ai danni di pensionati è ancora purtroppo presente sul territorio.

Lo scorso 29 dicembre sono state almeno due le truffe portate a termine da abili malviventi.

La prima è avvenuta in una palazzina di viale Autodromo.

Due uomini, con addosso divise simili a quelle degli operatori della Polizia locale hanno suonato al campanello di una coppia di pensionati.

A quanto pare i finti agenti hanno spiegato alle vittime di dover controllare l’abitazione, essendoci in giro ‘malintenzionati’. Una volta all’interno i truffatori sono riusciti a farsi consegnare dalla coppia, raggirandola, ben 800 euro con la scusa di controllare se mancasse o meno contante. Quando le vittime si sono rese conto di quanto accaduto hanno subito avvisato la polizia ma, nel frattempo, i balordi si erano dileguati.

Poco dopo stesso ‘copione’ ai danni di un altro anziano, dal quale i malviventi sono riusciti a farsi consegnare oltre duecento euro.

Ora sono in corso gli accertamenti volti ad individuare gli abili truffatori che, spesso, studiano la vita delle vittime in ogni minimo dettaglio.

Le forze dell’ordine hanno organizzato diversi incontri proprio per mettere in guardia gli anziani ma, purtroppo, i malfattori individuano sempre nuove modalità di truffa per riuscire a farla franca. Ma ci sono altre ‘vili’ e velate truffe che corrono sulle linee telefoniche e che prendono di mira soprattutto le persone anziane. Infatti Fabio Galli, vice presidente regionale Codacons spiega come negli ultimi giorni i pensionati modenesi siano stati raggiunti al telefono da fantomatici gestori che li hanno convinti ad accendere contratti per i servizi di luce e gas. "Abbiamo ricevuto segnalazioni a seguito di un drammatico picco di telefonate di gestori che spingono la gente a passare al mercato libero, visto che cessa quello di maggior tutela. Infatti gli interlocutori spaventano i pensionati, sostenendo che se non passeranno subito al mercato libero entro la fine del tutelato saranno assegnati automaticamente ad un fornitore, spendendo cifre esorbitanti. E’ una bugia — spiega Galli — anche chi è nel mercato a maggior tutela va in un contesto gestito dall’Authority e avrà tempo per decidere. I modenesi, soprattutto gli anziani hanno invece sottoscritto telefonicamente di tutto, fornendo il proprio consenso per poi scoprire come le tariffe fossero enormemente alte.

Ogni volta che ci portano questi ‘contratti’ scriviamo al gestore, segnalando l’accaduto agli enti competenti per il comportamento commerciale scorretto".