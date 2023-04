Sos viaggi e vacanze "Prezzi alle stelle, trasporti scadenti e boom di truffe"

di Sofia Silingardi

Prezzi alle stelle, più truffe, servizi scadenti, strascichi di covid. Sono solo alcuni dei problemi presentati ieri da Federconsumatori sulla base dei dati di Sos turista, lo sportello nazionale dell’associazione con sede a Modena, che si occupa di reclami relativi al turismo. Nel 2022 lo sportello ha avuto 970 contatti a fronte di 2460 persone coinvolte. La prima e forse più allarmante questione riguarda l’aumento dei prezzi. Dal 30 al 70% in più per il costo dei voli aerei (dal 2019 ad oggi) e un 30% in più, a voler essere prudenti, per strutture e ristorazione.

"Con questi costi – ha spiegato il presidente Marzio Govoni – la possibilità di ripresa del turismo è a rischio. Con Spagna ed Egitto in fortissima crescita, e il ritorno di Slovenia e Croazia, l’Italia rischia di restare indietro. Un bellissimo gioiello, troppo esclusivo. Una previsione: con quel che costano i traghetti, la Sardegna, meta tanto amata, andrà male. Quanto alle strutture, si registra un progressivo spostamento verso Airbnb e soluzioni analoghe, spesso visti come più convenienti rispetto agli hotel. Ci preoccupa in questo senso la crescita di soggetti non qualificati, come Subito.it (oggi la piattaforma più utilizzata), che propongono migliaia di offerte senza effettuare controlli o assumersi responsabilità. Sono infatti tantissime le segnalazioni di truffe".

Come il caso della riviera romagnola, dove lo stesso appartamento viene affittato a più persone e non dal proprietario, lasciando spesso i turisti senza un alloggio e senza possibilità di rivalsa. Il consiglio è quindi quello di recarsi sul posto, quando possibile, o di affidarsi ad agenzie sul territorio. "Chi offre i servizi ha le sue colpe: Federconsumatori offre sempre tavoli di contrattazione che però, in Romagna, vengono ignorati". "Un’altra questione – ha aggiunto il presidente – riguarda il Covid: il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza, ma ci si ammala ugualmente e gli albergatori, in caso di malattia, non sono più obbligati a rimborsare o a fornire un voucher. Quindi bisogna ricorrere al caso di impossibilità sopravvenuta regolata dal codice civile, anche se non tutte le situazioni sono coperte. In più ci sono decine di migliaia di situazioni seguite dal nostro sportello che a 3 anni di distanza sono ancora in contenzioso: l’Italia è l’unico posto in Europa dove ci sono ancora migliaia di persone in attesa dei risarcimenti". C’è poi un tema modenese: l’emissione dei passaporti, "un problema che continua a peggiorare. Ad oggi la prima disponibilità è per il 16 ottobre. Chiediamo attenzione su questo fenomeno".

"Si aggiunge una crescita di disservizi per quanto riguarda i trasporti. Crescono le segnalazioni riguardanti gli aeroporti, in particolare bagagli persi e tempi inenarrabili, e il trasporto su gomma, in particolare Flixbus, il principale soggetto: si parla di autobus non idonei, sedili sfondati, bagni inagibili e nessuna sosta durante viaggi di decine di ore". "Di turismo – ha concluso il presidente – tutti si sono riempiti la bocca da anni a questa parte, ma poi nei fatti sulla qualità del sistema turistico non ci sono state iniziative significative. Prova ne è che oggi il misuratore della qualità turistica è Tripadvisor, che però non può essere il recensore ufficiale: ci vorrebbero delle modalità di verifica della qualità che oggi non ci sono".