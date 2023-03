Sospeso il mercato del vintage "Tante richieste, va riorganizzato"

Niente mercato dell’antiquariato e del vintage, oggi in piazza Garibaldi. SGP Eventi, la società carpigiana che gestisce l’evento, ha infatti chiesto all’Amministrazione comunale, ottenendone il permesso, un mese di ‘sospensione’ per riorganizzare gli spazi e ‘mettere in fila’ le tante richieste di espositori che desiderano partecipare. "Stiamo ricevendo tantissime richieste di partecipazione da diversi operatori del settore – dichiarano dall’organizzazione – e per soddisfare le esigenze di tutti abbiamo deciso di sospendere il mercato per poterli ricevere in location idonee e organizzarci amministrativamente". Una sosta ‘tecnica’ che non cambia il ‘calendario’ dei mercati (programmati ogni primo sabato del mese) e grazie alla quale, fa sapere l’assessore al commercio e al centro storico Massimo Malagoli, "la società che gestisce questo evento avrà modo di migliorare e accrescere ulteriormente l’offerta commerciale, già ampia e variegata. Il Comune, peraltro, ha delegato in toto ad SGP Eventi l’organizzazione del mercato dell’antiquariato, quindi – prosegue l’assessore – da questo punto di vista non abbiamo potuto fare altro che concederle un sabato di sospensione, dando corso a quanto ci è stato richiesto".