Il sospetto di un contagio da coronavirus tra i 56 italiani in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola ha gettato nel panico le famiglie dei cinque modenesi che fanno parte del gruppo di connazionali. Mercoledì tutti i nostri connazionali sono stati sottoposti a diversi esami medici, tamponi e prelievi di sangue come prevede il protocollo. Tra i 56 italiani presenti, gli esami di una persona non erano chiari e dunque per escludere il contagio, i medici hanno deciso per il trasferimento dell’uomo all’istituto Spallanzani di Roma in modo da effettuare ulteriori controlli. La moglie di Michel Talignani ha appreso la notizia guardando i telegiornali. «Stavo preparando il pranzo per uno dei miei figli quando mi ha chiamato mia madre allarmata dopo avere sentito al telegiornale il caso di un contagio alla Cecchignola – racconta Valeria - io ho chiamato immediatamente Michel il quale è letteralmente caduto dalle nuvole. Mi ha detto che aveva passato una mattinata tranquilla facendo le solite attività e non aveva assolutamente visto né allarme da parte dei medici né qualcuno portato via in ambulanza. Gli ho chiesto di informarsi per tranquillizzare tutta la famiglia». Per quanto non si conoscano ancora gli esiti degli esami sulla persona sospettata di contagio per Valeria quella di ieri è stata un’altra giornata di stress, l’ultima del lungo tunnel nero cominciato il 22 gennaio scorso quando Michel Talignani, site manager per un’azienda di un gruppo ceramico arrivò insieme ad altri quattro colleghi nella città cinese di Wuhan, focolaio del virus. «Io fino a ieri ero decisamente tranquilla – prosegue Valeria - c’è l’isolamento precauzionale, nessuno con la febbre, tutto tranquillo, ora invece sono stata di nuovo messa alla prova dal fatto di avere avuto la notizia non direttamente da mio marito ma dalla televisione e questa cosa penso abbia scosso molto anche Michel. Credo chiederanno a chi di dovere nel caso malaugurato in cui dovesse ricapitare una situazione del genere, che venga avvertito per primo il responsabile della Cecchignola e il diretto interessato in modo che si possa auto isolare e avvertire le famiglie, che nessuno insomma debba insomma venire a conoscenza del fatto dalla televisione o da terzi».

Più tranquillo il marito Michel: «Credo si tratti di un caso di errore negli esami – spiega il tecnico – Il risultato del tampone non era chiaro. I medici, per non riportare tutto il macchinario necessario per ripetere le analisi qui alla Cecchignola, hanno preferito trasferire la persona all’ospedale Spallanzani per rifare il tampone. Ma questa persone non ha mai mostrato sintomi influenzali. Nessuno di noi finora ha manifestato malessere. Per il momento – aggiunge – il problema qui è la noia. Passiamo il tempo tra tornei di calcetto e di carte, libri e televisione. Mancano ancora dieci giorni prima di finire la quarantena, ci vuole pazienza».

Emanuela Zanasi