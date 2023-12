"Sosta a pagamento, digitalizzazione in arrivo"

L’introduzione di parcheggi a pagamento, in base al nuovo piano sosta, ha suscitato polemiche non solo da parte dei cittadini, ma anche delle stesse associazioni di categoria per quanto attiene alle modalità di pagamento. ‘Sburocratizzazione’ è il termine cui si sono allineate, sottolineando che "pur non essendo contrari a priori all’introduzione di nuovi parcheggi a pagamento, avevamo posto un’unica condizione: che il nuovo piano fosse accompagnato dalla digitalizzazione della sosta".

Di fatto, le strisce blu sono state disegnate, ma ad oggi non è ancora operativa l’applicazione "che consenta di sapere dove ci sono stalli liberi e di effettuare il pagamento, con possibilità, quindi, di prolungare la sosta per chi intende trattenersi in centro oltre il previsto". Inoltre, in alcune zone, il pagamento della sosta può essere effettuato ancora solo con le monete e non anche con bancomat e carta di credito, come invece era stato promesso.

"Stiamo sollecitando un istituto di credito - interviene sul punto Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici - per ottenere i codici per attivare il pagamento con il pos anche nei nuovi parcometri (ad esempio in piazzale Bertesi, in piazzale Ramazzini…). Occorre, infatti, distinguere: presso i 23 parcometri che già esistevano – spiega l’assessore – il pagamento con bancomat e carta di credito è pienamente operativo. Nei 9 nuovi, installati appositamente, ancora questa modalità non è attiva. Stiamo sollecitando in continuazione sia la banca che la società che deve abilitare i parcometri a questo tipo di pagamento e, dall’ultima loro risposta, dovrebbe trattarsi di questione di pochi giorni". Per quanto riguarda, sempre in tema di nuovo piano sosta, l’altro elemento di criticità sollevato dalle associazioni di categoria e dagli stessi cittadini, ossia la creazione di un’apposita applicazione che faciliti il pagamento, l’assessore Malvezzi afferma che "stiamo finendo la procedura di gara. Sono sette le società che si sono presentate, con la rispettiva app. Entro dieci giorni dovremmo procedere all’aggiudicazione, una volta vagliata la ‘regolarità’ della documentazione presentata da ogni società. Tutte le realtà che risulteranno conformi ai criteri richiesti saranno abilitate alla realizzazione dell’applicazione, in modo da favorire gli utenti nella scelta di quella più conforme alle proprie esigenze (a puro titolo esemplificativo, quella convenzionata con la propria banca). Sicuramente prima di Natale anche questo servizio sarà attivo".

