Sosta e Ztl, tutte le novità Ok al piano tra le polemiche

La ‘rivoluzione’ relativa a Ztl e soste in centro storico è ai blocchi di partenza. La Giunta comunale, infatti, ha approvato la delibera intitolata ‘Modifiche alla viabilità e alla sosta in Centro storico’, che prevede di ampliare la Zona a Traffico Limitato (Ztl) e le Aree Pedonali (Ap), modificare regole e tariffa oraria della sosta dentro e fuori il centro, installare videocontrolli nei varchi di accesso, e nuove regole per entrare in Ztl e Ap con riferimento anche a permessi e autorizzazioni per transito e sosta.

"Siamo soddisfatti per essere arrivati a una giusta mediazione tra i vari interessi di chi vive e lavora nel centro – commenta Stefania Gasparini, vice sindaco con delega a Viabilità e Centro storico – perché prima di giungere all’approvazione abbiamo raccolto e condiviso tutte le necessità ed eventuali problematiche. Un provvedimento che renderà il centro sempre più attrattivo e moderno: il prossimo passo sarà quello di semplificare il più possibile i pagamenti e le modalità di richiesta dei permessi. La nuova Ztl sarà attivata una volta che tutti questi strumenti saranno messi a punto, riteniamo entro l’estate".

L’estensione avverrà in due modi: alcune strade saranno Ztl per la prima volta (ad esempio via San Francesco tra via Trento Trieste e corso Roma; via Ciro Menotti…) e alcune di quelle che lo sono già diventeranno Area Pedonale (ad esempio corso Fanti da piazza Martiri a via Ciro Menotti; via Sbrillanci, da piazza Garibaldi a via Matteotti, oggi in Ztl…).

Tra le novità legate all’introduzione di nuovi stalli a pagamento (strisce blu), la divisione in zone con tariffazione inversamente proporzionale alla distanza: meno è ‘vicino’ al centro meno costa. Allo studio poi formule d’abbonamento e modalità per pagare slegate dal parchimetro (app per cellulari).

A controllare che entri in Ztl o Ap solo chi ne ha diritto sarà poi installata una dozzina di videocamere che leggono e verificano la targa del veicolo.

A fronte della soddisfazione dell’Amministrazione si erge il malumore del ‘Comitato per il No’: "Siamo sbalorditi dalle affermazioni dell’assessore Gasparini che esprime soddisfazione per un piano che, senza alcuna progettualità per la rivitalizzazione del centro, creerà disagi a tutti i cittadini, i residenti del centro e i commercianti in primis, ma anche a coloro che vivono in periferia e nelle frazioni, i quali si vedranno privati di più di 400 parcheggi per recarsi in centro. L’assessore parla con entusiasmo di un piano frutto di mediazione tra diversi interessi; la verità è che questa amministrazione ha dato letteralmente uno schiaffo in faccia a più di 2.500 cittadini che hanno sottoscritto la petizione contro l’estensione della Ztl e alla stragrande maggioranza degli esercizi commerciali del centro.

La nostra opposizione non si fermerà, valuteremo nelle prossime settimane come muoverci contro questo piano incredibilmente sbagliato per la città". Maria Silvia Cabri