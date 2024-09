"Sosta favorevole ai gialli. E io tiferò per il Modena"

Tra i tantissimi doppi ex che hanno vestito in carriera la casacca sia del Modena che del Cesena, c’è anche l’ex attaccante e ora allenatore Giuseppe Greco, che abbiamo sentito per una chiacchierata in vista del sentitissimo derby di venerdì. Oggi Greco, 41enne, fa l’allenatore dell’United Carpi, squadra di Promozione emiliana, che ha iniziato con lui un nuovo progetto tecnico.

Greco, partiamo dalla sua esperienza in bianconero...

"Beh, fu un... mezzo campionato, nel senso che arrivai a Cesena nel gennaio 2010. Però fu una bella avventura, visto che alla fine conquistammo la serie A. Non feci molti gol in quei sei mesi, però le mie reti portarono sette punti in classifica. Ricordo che non eravamo tra i favoriti, ma la squadra non era male poi si era creata una bella alchimia con lo staff e la società. Chi c’era con me? Diciamo tre nomi, Bucchi, Giaccherini e in porta un certo Antonioli...".

E in panchina un tal Bisoli...

"Un grande mister col quale ho sempre avuto un ottimo rapporto. Ma sfido chiunque a dire che con lui non si ha un rapporto bellissimo, almeno a livello umano. Lui dà tutto per i suoi giocatori, lo paragono ad un altro grande allenatore che ho avuto a Modena, Cristiano Bergodi".

Già, Modena. Tra l’altro la squadra, nel suo girovagare calcistico per l’Italia, in cui ha giocato più partite, 55...

"E’ vero, e vi dirò che speravo di continuare per molto più tempo a giocare in gialloblu rispetto ai due anni in cui sono rimasto. D’altronde se ora vivo a Modena un motivo ci sarà.... A gennaio 2013 la società fece altre scelte ed andai a Vercelli".

Parliamo del Modena di oggi. Una partenza un po’ con il freno a mano tirato...

"E’ presto per allarmarsi, la serie B è un campionato lungo e difficile. Il Modena ha fatto un mercato eccellente, dobbiamo dare tempo al tempo ed aspettare che alcuni giocatori, come ad esempio Mendes e Defrel, e senza dimenticare Caso, entrino in condizione. Da questo punto di vista la sosta è arrivata al momento giusto".

Venerdì che derby si aspetta al Manuzzi?

"Una bella partita, anche il Cesena ha un’ottima squadra ed è ben allenata. Si affrontano due piazze importanti a livello calcistico, e lo spettacolo delle tifoserie, al di là della rivalità, sarà eccezionale".

Da doppio ex per chi farà il tifo?

"Per il Modena, non ho dubbi. Vivo a Modena e mi sento modenese, ho il cuore gialloblu. Pensate che tengo i gialli anche quando giocano contro il Palermo. E quella è la città dove sono nato...".