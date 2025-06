Sostegno alle famiglie con anziani. I contributi rimodulati sull’Isee

Si consolida e si rinnova ‘Trame d’Argento’, il progetto di sostegno a favore delle famiglie con persone anziane non autosufficienti, giunto alla sesta edizione, promosso dall’Unione Terre d’Argine e finanziato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo economico, a parziale rimborso delle spese sostenute nel corso del 2024, per l’accoglienza in strutture residenziali private. Il beneficio può coprire fino a dieci mensilità, entro il limite massimo complessivo di 4mila euro per ciascun richiedente.

La misura si rivolge esclusivamente a coloro che, alla data di approvazione delle graduatorie pubbliche 2024, risultino già ospiti in strutture quali Casa Famiglia, Casa Albergo, Comunità Alloggio o Casa Residenza per Anziani, in regime privatistico. La sesta edizione introduce importanti novità, a partire dall’obbligatorietà della presentazione dell’Isee socio-sanitario residenziale, documento imprescindibile per accedere al contributo: in base al valore Isee dichiarato, sarà calcolato, infatti, l’importo mensile del contributo spettante, con una rimodulazione che permette una distribuzione più equa delle risorse disponibili. I contributi previsti vanno da un massimo di 400 euro mensili per le famiglie con Isee inferiore a 10mila euro, fino a un massimo di 200 euro mensili per Isee compresi tra 32.501 e 50mila euro. Non è previsto alcun contributo per coloro che superano la soglia dei 50mila euro.

"Con ‘Trame d’Argento’ vogliamo offrire un sostegno concreto alle persone più fragili e a chi si prende cura di loro, in attesa di un posto nelle strutture accreditate - spiega Riccardo Righi, assessore Servizi sociali e sanitari dell’Unione delle Terre d’Argine e sindaco di Carpi -. Un progetto nato cinque anni fa e che si è consolidato nei servizi cittadini delle Terre d’Argine e che grazie, al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Cr Carpi, ci consente di stare al fianco di chi ne ha più bisogno. In un tempo in cui la popolazione invecchia e i bisogni di cura aumentano sempre di più, ci impegniamo perché nessuno debba affrontare da solo all’assistenza".

Le richieste di contributo dovranno essere inviate entro i termini indicati nell’avviso pubblico: potranno essere presentate tramite PEC, e-mail o consegna a mano. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista, compresa l’attestazione Isee socio-sanitario residenziale in corso di validità. Per informazioni: https://utda.it/trame-argento-2025.

m.s.c.