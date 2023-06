Sostegno alle imprese: via libera a bandi per 390mila euro di contributi

Approvati 5 bandi per contributi alle imprese con un plafond complessivo di 390mila euro: partiranno a breve interventi in favore del tessuto economico modenese previsti nell’aggiornamento del bilancio preventivo della Camera di Commercio e resi possibili anche grazie alle risorse provenienti dall’incremento del +20% del diritto annuale.

Sono disponibili incentivi per lo sviluppo di tecnologie digitali in ambito cooperativo, finalizzati anche alla creazione di competenze necessarie ad avvicinare sempre più le cooperative a percorsi di trasformazione digitale con priorità per quelle con rating di legalità. Plafond di 100 mila euro e domande a partire dal 3 luglio.

Approvati incentivi anche a favore delle imprese modenesi che realizzano Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - Pcto per gli studenti degli Istituti superiori finalizzati alla certificazione delle competenze nei settori meccatronica, turismo e moda. Plafond di 40 mila euro e presentazione delle domande a partire dal 6 luglio.

Disponibili poi contributi a fondo perduto per finanziare la creazione e lo sviluppo delle nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2023, con priorità per quelle guidate da giovani imprenditori under 35. Risorse per 50 mila euro, richiedibili a partire dal 26 settembre. Anche per il 2023 poi il Punto Impresa Digitale di Modena propone contributi alle imprese per promuovere la digitalizzazione in attuazione della strategia nazionale definita nel Piano Transizione 4.0. A questo intervento sono destinate risorse pari a 100.000 euro. Via alle richieste dal 9 ottobre.

Infine sono previsti contributi per le Mpmi a sostegno delle spese per l’acquisizione di servizi destinati alla realizzazione di programmi di internazionalizzazione, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi e soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell’export. Plafond di 100 mila euro e domande dal 18 ottobre.