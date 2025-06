Sostenibilità e innovazione. Florim: obiettivi raggiunti

Florim presenta la 17ma edizione del proprio report annuale, che da quest’anno cambia nome in ‘Dichiarazione di Sostenibilità’ anticipando l’adozione dei nuovi standard Esrs previsti dalla direttive europee. "Abbiamo attraversato un altro anno di grandi incertezze, ma,nonostante questo, abbiamo raggiunto gli obiettivi industriali e di sostenibilità che ci eravamo prefissati", scrive il presidente Claudio Lucchese nella lettera agli stakeholder, ringraziando i collaboratori e ribadendo la solidità di un percorso che guarda lontano anche nei momenti più complessi. Dal punto di vista degli investimenti - oltre 300 milioni di euro negli ultimi 5 anni - il documento dà conto del completamento della ristrutturazione dello stabilimento di Fiorano e l’avvio di un intervento di rinnovo della Florim Gallery, spazio ormai affermatosi come salotto culturale del distretto ceramico.

Il Gruppo ha inoltre rafforzato la sua presenza internazionale con il nuovo Flagship Store di Londra, il restyling dello showroom di Milano, dando anche il via alle aperture previste per il 2025, con i primi spazi inaugurati a Roma e Los Angeles, cui seguiranno quelli di Seul. Dal 2011 ad oggi, Florim ha investito in sostenibilità 74 milioni di euro, 10 dei quali nel 2024 e continua a promuovere iniziative in ambito sociale con la quinta edizione del Master in Florim, le attività di welfare e una nuova piattaforma di formazione interna, cui si aggiunge il sostegno al territorio attraverso le attività della Fondazione Ing. Giovanni Lucchese e il Centro Salute e Formazione.