Sostenibilità, le scuole al centro

È entrato nel vivo il Festival dello Sviluppo sostenibile, organizzato dalla Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa. A Modena sono arrivati relatori di livello nazionale per riflettere su cyberbullismo, moda etica e comunicazione sostenibile. Nella prima giornata, ampio spazio è stato dato alle scuole, con una mattinata dedicata alla sostenibilità e al cyberbullismo. Come si può ripensare la scuola mettendo al centro la sostenibilità? Partendo proprio dall’educazione civica. Da qui, il progetto #sostenibilitàinpratica, che vede coinvolti alcuni istituti scolastici del territorio modenese. Ieri al Laboratorio Aperto studenti dell’istituto Fabriani di Spilamberto, dell’istituto Venturi di Modena e del Liceo Morandi di Finale Emilia, hanno partecipato ad una mattinata a loro dedicata, introdotti da Claudio Testi, dell’Associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa e referente del progetto educazione civica, e Pier Paolo Cairo, funzionario project manager dell’Ufficio Scolastico regionale – ambito territoriale di Modena. Quello del cyberbullismo è un tema che riguarda tutti: questo il senso della proiezione del cortometraggio ’Selfie’ di Aleo Film, un racconto crudo e potente sulle conseguenze del bullismo online. Insieme al produttore Alessandro Leo, ne hanno discusso il regista Giulio Manicardi, l’attrice Asia Galeotti e la psichiatra e direttrice dell’UOC Dipendenze patologiche Ausl di Bologna Maria Luisa Grech.

Fair Fashion in primo piano, invece, nel pomeriggio con tre portavoci della moda etica. Per Matteo Ward, Ceo di Inside Out Fashion textiles & Home, co-autore e presentatore di “Junk: Armadi pieni”, autore del libro “Fuorimoda”, edito da Mondadori, è necessario un cambiamento profondo. “La moda va trattata come il cibo” ha detto, rilanciando i temi dell’educazione alla sostenibilità e della qualità. Un abito realizzato in modo sostenibile, rispettando le persone e il pianeta, ha un fascino che va oltre il tempo: racconta una storia, esprime consapevolezza, diventa espressione di dignità e di stile autentico. Ne è convinta Marina Spadafora, Ambasciatrice di moda etica nel mondo e coordinatrice di Fashion Revolution Italia.