Sostenibilità, nasce un osservatorio: "Riflettori puntati sul sociale"

A Modena nasce un Osservatorio Sostenibilità Territoriale. Si tratta di un progetto innovativo e molto ambizioso, che ha come padrino Massimo Baldini, ordinario di Politica economica uno dei massimi esperti italiani in Scienza delle Finanze. L’obiettivo è studiare le dimensioni territoriali della sostenibilità, con particolare attenzione alla programmazione delle politiche pubbliche per migliorarne efficacia e utilità. In questo senso, sono partner strategici del progetto sia il Comune di Modena che quello di Reggio Emilia.

Professor Baldini perché un Osservatorio?

"La finalità – tra le altre cose – è la costruzione attraverso un Welfare Data Lab di spazi condivisi di conoscenza sulle tante dimensioni della sostenibilità territoriale, a partire dalla condivisione delle basi dati disponibili, ma anche degli interessi conoscitivi delle diverse organizzazioni coinvolte e degli attori sociali del territorio. La conoscenza, generata a valle del processo di analisi, sarà disponibile per i diversi interlocutori a beneficio della programmazione dei propri interventi. In particolare, per il Comune di Modena, quanto emergerà dagli studi dell’Osservatorio avrà un’importanza strategica per i decisori politici, al fine di orientare le scelte da compiere sulla base di dati certi ed analisi accurate dei bisogni presenti sul territorio, nel campo sociale e non solo".

Che cosa ha suggerito questa iniziativa?

"Due i punti da cui muove la riflessione che ha guidato l’implementazione del Welfare Data Lab. Il primo è la constatazione che viviamo nella società dei dati: la maggior parte delle azioni che compiamo è connessa alla produzione di dati e informazioni. Se molti di questi sono proprietà di aziende private, tanti altri sono generati anche da enti locali e istituti di ricerca. Questi ultimi, tuttavia, se non vengono utilmente integrati tra loro e contestualizzati, rischiano di non essere adeguatamente utilizzati a fini conoscitivi ma di restare semplici numeri. Lo scopo dell’intero progetto è "far parlare insieme", nel rispetto della privacy, alcuni di questi dati per meglio interpretare la realtà sociale, economica e demografica della città di Modena".

E il secondo punto?

"Riguarda il processo di interpretazione e l’approccio che è necessario adottare di fronte a una società che appare sempre più complessa. Il concetto di sostenibilità, inteso in una formulazione multi-dimensionale, appare in questo senso fondamentale. Va, infatti, ricordato che, secondo una definizione ormai diffusa, una realtà territoriale - una città, una regione, una nazione - è sostenibile se permette a chi ci vive di realizzare gli obiettivi a cui aspira, senza compromettere la stessa possibilità per le generazioni future. Per capire se la nostra realtà sia o no sostenibile bisogna quindi considerare una pluralità di dimensioni, che attengono al settore economico, sociale e ambientale".

Da dove siete partiti?

"L’Osservatorio e il Welfare Data Lab hanno iniziato la propria attività dagli ambiti su cui, come dipartimento e come ateneo, abbiamo una consolidata esperienza di ricerca, ossia la dimensione economica degli interventi del Comune contro la marginalità sociale e il disagio abitativo, letti tuttavia anche nelle loro ricadute sociali di medio periodo. L’auspicio è di poter integrare ulteriori informazioni grazie alla collaborazione con le organizzazioni del territorio che hanno sottoscritto ad oggi il protocollo di collaborazione".

Alberto Greco