"Sostenibilità, welfare e tutela del turn over del personale"

Dagli investimenti pubblici e privati, per assicurare rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, alle politiche di welfare, con la conferma dell’offerta dei servizi comunali, fino alle politiche occupazionali con garanzie sul turn-over del personale, nel rispetto dei limiti delle assunzioni, e l’impegno a proseguire il percorso per allineare le condizioni di lavoro tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema integrato di educazione e istruzione 0-6.

Sono alcuni degli elementi del Bilancio 2024-2026 del Comune di Modena che sono evidenziati nell’Accordo sottoscritto giovedì con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, dopo la prima Variazione approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale con il via libera all’applicazione dell’avanzo presunto e a oltre 19 milioni di investimenti.

Il percorso di confronto e condivisione è stato avviato prima della proposta del Preventivo approvato in dicembre ed è continuato nelle settimane seguenti.

Il documento è stato firmato dal sindaco Muzzarelli, con il vice Gianpietro Cavazza, e dai segretari dei sindacati Daniele Dieci (Cgil), Rosamaria Papaleo (Cisl) e Roberto Rinaldi (Uil) sottolineando la conferma, appunto, della necessità di un confronto politico permanente "per monitorare l’impatto delle principali dinamiche socio-economiche sulla città e delle relative politiche, per partecipare e condividere la definizione delle linee strategiche e operative di sviluppo qualitativo della città in una logica integrata, inclusiva e sostenibile". L’Accordo richiama i principali aspetti del Bilancio comunale (tra cui il blocco di rette e tariffe, la riduzione della pressione fiscale, l’impegno sui progetti del Pnrr, il recupero dell’evasione) e le difficoltà dovute alle conseguenze della pandemia, dell’inflazione, delle guerre e dei conflitti.

Gli ambiti del confronto indicati dall’Accordo riguardano in particolare il sistema del welfare allargato e la protezione sociale territoriale, con attenzione alle dinamiche demografiche, al sostegno alla genitorialità, alle politiche abitative, ai servizi innovativi e alla tutela dei redditi tramite la leva fiscale, tributaria e tariffaria e il contrasto delle disuguaglianze. "In tal senso – è spiegato – si valuteranno possibili ulteriori campi di intervento per allargare la progressività della pressione fiscale anche mediante la centralità dell’Isee".

Attenzione è riservata anche agli investimenti pubblici ("che supportino un’idea di città sostenibile, dove mettere al centro la persona e l’intreccio dei bisogni per condurre una vita degna") e a quelli privati, alle infrastrutture digitali e alla formazione all’utilizzo delle nuove tecnologie, agli accordi, ai protocolli e alle convenzioni su appalti, legalità, trasparenza e responsabilità sociale.