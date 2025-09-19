Sottil contro Possanzini Duello nel derby

Uno, ex attaccante da oltre 100 reti in carriera. L’altro, ex difensore noto per il suo temperamento e il suo pragmatismo. Uno, amante dell’estetica, della costruzione dal basso e del palleggio. L’altro, ordinato e verticale, filosoficamente quadrato ed efficace. Davide Possanzini e Andrea Sottil appaiono mondi distanti, non solo per il loro trascorso in ruoli opposti, ma anche per quello che hanno dimostrato nei primi anni in panchina.

Da calciatori, i due si incrociano in tre gare ufficiali. In serie B, nel dicembre 1998, l’Atalanta di Sottil supera 2-1 la Reggina e la marcatura calabrese porta la firma proprio di Possanzini. Qualche mese più tardi, nell’ottobre 1999, questa volta in serie A, Possanzini riesce ancora una volta a segnare a Sottil ma l’Udinese del neo tecnico canarino vince 3-2. Infine, nel 2004, la spunta ancora Sottil con la maglia del Genoa ai danni dell’Albinoleffe, grazie alla doppietta di Stellone e alla rete di Makinwa. Passiamo agli inizi di carriera da allenatore.

Decisamente opposte anche quelle. Il nome di Possanzini si lega in maniera costante a quello di Roberto De Zerbi, così come le idee di calcio poi immagazzinare e riportate in futuro sul campo. I due collaborano già dal 2013 nelle giovanili del Brescia, poi a Foggia, a Palermo, a Benevento e a Sassuolo. Insieme a Paolo Bianco, condividono anche la triste avventura allo Shaktar Donetsk in Ucraina, interrotta dal conflitto.

A quel punto Possanzini inizia a camminare con le sue gambe, brevemente a Brescia e ora a Mantova, con la quale ha 85 partite all’attivo. Di gavetta ne ha fatta tanta anche Sottil, seppur fin da subito da primo allenatore in quasi tutte le categorie più note. Siracusa, Gubbio, Cuneo, Paganese, Livorno, Catania, Pescara, Ascoli, Udinese, Samp e in ultimo il Modena. Un vero e proprio giro d’Italia. E poi ci sono le tattiche e modi di interpretare. Possanzini una volta disse: "La mia idea di calcio nasce in giardino, dal fatto che noi giocavamo sempre per strada. C’era un balcone al primo piano, ogni volta che alzavamo la palla, finiva sul balcone e non giocavamo più perché un signore ce la bucava. Quindi con me si gioca palla a terra". Molto chiaro. Resiliente, aggressivo e verticale è il calcio di Sottil.

Una volta, invece, egli disse a Udine che i bravi ragazzi non vincono nel calcio, e ne parlò anche nel giorno della presentazione a Modena. Non resta che mettersi comodi e capire cosa ne uscirà da questo incrocio così affascinante tra questi due opposti che si attraggono.

Alessandro Troncone