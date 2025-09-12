Sottil ritrova Caserta, insieme videro la A

Vecchi ricordi, nuove sfide. Capita ormai spesso a due allenatori di ritrovarsi a distanza di pochi metri, tra una panchina e l’altra, e avere l’occasione di salutarsi riportando alla mente esperienze vissute e trascorse. D’altronde, la maggior parte di loro ha avuto un passato da calciatore ed è inevitabile che un percorso, anche piccolo, sia stato condiviso altrove. È il caso di Andrea Sottil e Fabio Caserta, domani duellanti alla guida di Modena e Bari ma un tempo compagni e protagonisti di uno storico trionfo.

Stagione 2005/2006, siamo a Catania. I due fanno parte della rosa di Pasquale Marino (con loro anche tale Riccardo Nardini, Paolo Bianco e Roberto De Zerbi, oltre a Peppe Mascara) che avrebbe raggiunto il secondo posto conquistando la promozione diretta in serie A. L’attuale allenatore del Bari ha saputo, inoltre, mette la firma con 5 reti, ben altro compito aveva il tecnico canarino. Un successo storico per quella formazione che seppe poi confermarsi in serie A l’anno successivo, salvandosi tranquillamente al 13esimo posto sempre sotto la guida di Marino. Quella fu l’ultima stagione di Caserta come giocatore catanese, Sottil proseguì anche nel 2007/08 in Sicilia.

Avventura in comune non banale per i due, domani avversari ma siamo certi che un sorriso scapperà prima del fischio iniziale. Nel corso delle rispettive carriera, sia Sottil che Caserta hanno riportato quel temperamento e quella forza mostrata a Catania, senza dimenticare l’altro filo conduttore che li lega ovvero la gavetta fatta proprio al sud Italia. Sottil ha allenato a Siracusa, Pagani, Catania, Caserta ha iniziato alla Juve Stabia, poi Perugia, Benevento, Cosenza, Catanzaro ed infine Bari. Ambiziosi allo stesso modo, separati da appena 4 anni d’età, avranno ora il compito di rispettare le attese canarine e pugliesi.

Modena e Bari, domani, sono già di fronte ad uno scontro diretto per un futuro piazzamento nei playoff, obiettivo di entrambe le compagini. Con stili di gioco forse un pelo differenti. A Caserta piace il palleggio, il gioco palla a terra, il 4-3-3 e la qualità dei giocatori offensivi. A Sottil una squadra corta, compatta, una difesa solida e i tornanti decisivi in entrambi le fase. Aspettiamoci anche una piccola sfida nella sfida tra due ex compagni di quel Catania che seppe sorprendere il sud e l’Italia intera, Vecchi ricordi, nuove avventure. Catania in una parte del cuore, Modena e Bari nel presente di Sottil e Caserta.

Alessandro Troncone