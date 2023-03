Sotto la lente della Finanza oltre 350mila euro

Dopo la prima inchiesta della Procura di Ferrara per fare chiarezza sui soldi dell’accoglienza migranti che ha interessato la cooperativa Vivere qui, è arrivata la seconda indagine che coinvolge anche la coop di Medolla. Una inchiesta più vasta, con 13 indagati tra cui la 72enne presidente di ’Una vita da mediano’ con sede nella bassa modenese, sempre coordinata dal pm Maggioni, il quale ipotizza il reato di truffa ai danni di un ente pubblico su erogazioni statali e in un caso frode in pubbliche forniture. Per la ragguardevole cifra complessiva di due milioni di euro di denaro non rendicontato o comunque utilizzato per scopi diversi dall’assistenza ai migranti. Tra i tredici indagati ci sono posizioni molto diverse. La somma più ingente, 530mila euro e spiccioli, è contestata alla coop Matteo 25; a seguire 434.745 alla Meeting Point; 353.552 alla cooperativa ’Una vita da mediano’ di Medolla; 139.079 all’agriturismo La Torre; 124.093 all’Hotel Lupa; 110.296 alla cooperativa Eccoci; 107.363 al gruppo Franceschi Odv; 78.671 alla Vivere qui; 69.030 alla cooperativa Airone; 22.901 a ’Un mondo di gioia’. E poi cifre più piccole al Centro donna, 4.802 euro e alla cooperativa Anail 2.346.