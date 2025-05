Sottopasso ferroviario: "Lavori per migliorare l’area di Porta nord"

Hanno preso il via i lavori di miglioramento dell’accessibilità da Porta nord del sottopasso ferroviario pedonale che collega la Stazione ferroviaria centrale di Modena con il parcheggio a nord della fascia ferroviaria.

Parte, così, riferiscono dal Comune, "uno degli ultimi interventi del ’Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione’, il bando nazionale che, nel 2018, alla presenza dell’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha visto Modena tra i primi comuni a far partire gli interventi finanziati dal Progetto, per un valore di 18 milioni di euro. A breve è in procinto di partire anche l’ultimo intervento relativo alla realizzazione della filovia su via Canaletto".

I lavori del sottopasso, che hanno un valore di due milioni e 537 mila euro (l’amministrazione ha previsto un contributo di 237 mila euro), saranno effettuati in modo da minimizzare l’impatto sulla fruibilità della stazione per i passeggeri, garantendo per l’intera durata del cantiere l’accesso al sottopassaggio mediante almeno un ascensore e una scala. In particolare, viene interessata dal cantiere la piazza pedonale presente a Porta nord, ristretto l’accesso al sottopasso e delimitati i percorsi pedonali per accedere o allontanarsi dalla stazione verso il parcheggio di Porta nord. L’infrastruttura sarà fruibile con l’inizio del nuovo anno.

"A effettuare l’intervento, sulla base della gara espletata dalla società di trasformazione urbana Cambiamo spa, soggetto attuatore del Progetto Periferie per l’Amministrazione comunale, sarà S.E.I. srl - Sistemi Edili Integrati, impresa esecutrice consorziata alla società cooperativa Cires della provincia di Bologna che si è aggiudicata i lavori".

Sul lato di Porta nord, in particolare, è previsto l’inserimento di una rampa mobile bidirezionale in prossimità della scalinata esistente e di un nuovo ascensore idoneo a ospitare comodamente anche pedoni con biciclette al seguito, con una portata di 2.500 chilogrammi. È in programma, inoltre, la realizzazione di una nuova pensilina metallica a copertura di tappeti mobili, scalinata e ascensore e l’adeguamento dell’area esterna, oltre che la predisposizione di tutti gli impianti elettrici, speciali e di raccolta acque connessi.

"L’intervento rappresenta la prima parte di un progetto più ampio che prevede anche l’allargamento del tratto a sud del sottopassaggio e l’inserimento di tappeti mobili e di un ascensore idoneo alle biciclette anche presso l’uscita sud, di competenza di Rete Ferroviaria Italia spa, per migliorare il collegamento tra i due accessi alla Stazione ferroviaria".

Nell’ambito del Progetto Periferie a Modena sono già stati realizzati investimenti per 22 milioni di euro su un totale previsto di oltre 25 milioni: dal complesso di Abitare sociale (con 33 alloggi e il Centro diurno per disabili) all’Innovation Hub e Data Center, dalla nuova sede di Medicina dello sport con la struttura riabilitativa all’R-Nord agli interventi sulla mobilità che hanno radicalmente modificato il quartiere a nord della città con riqualificazioni stradali, cinque rotatorie e 3,7 chilometri di percorsi ciclopedonali connessi tra di loro e con le aree verdi.