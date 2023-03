Sottoscala a fuoco, evacuata famiglia di tre persone

Paura all’alba di ieri a Guiglia per una famiglia composta da mamma e tre figli. Infatti all’improvviso, intorno alle 5 un rogo è divampato nel sottoscala di un fabbricato adibito ad abitazione e ristorante, in via Acqua Fredda. L’incendio si è sprigionato velocemente, allargandosi a masserizie e ai quadri elettrici dei contatori. Sul posto sono accorsi i pompieri con più squadre che hanno evacuato la famiglia residente nell’abitazione: madre e tre figli appunto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato, anche grazie all’immediato intervento dei vigili del fuoco che in breve hanno domato le fiamme. A seguito del sopralluogo non sono stati riscontrati neppure danni alle strutture ma l’attività di ristorazione è stata momentaneamente sospesa. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi del caso anche i carabinieri. In attesa di ripristinare le forniture elettriche la famiglia ha trovato alloggio in un’altra abitazione. Per ripristinare la situazione sono intervenuti anche i tecnici dell’azienda elettrica.