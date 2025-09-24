Sottoscritti più di 6.300 abbonamenti. L’atteso ritorno del festival ’Vie’

"Quando in estate abbiamo avviato la campagna abbonamenti al buio, avevamo qualche ansia", ha confidato Giuliano Barbolini, presidente di Emilia Romagna Teatro. Ma i risultati hanno confermato la fiducia e l’affetto del pubblico: in tutto il circuito Ert sono stati sottoscritti più di 6300 abbonamenti, "con una crescita superiore al 30% rispetto allo scorso anno e del 55% rispetto a due stagioni fa – aggiunge con soddisfazione il presidente –. E oltre il 30% di sottoscrizioni proviene da nuovi abbonati e abbonate, risultato tangibile di un percorso di ampliamento del pubblico".

"Ert è certamente uno dei pilastri dell’infrastruttura culturale delle nostre città", conferma Andrea Bortolamasi, assessore comunale alla cultura. Ert quindi guarda ai territori ma allarga il suo orizzonte al panorama internazionale. Verrà rinnovata, a questo proposito, l’adesione al progetto europeo Prospero, che in primavera porterà alle Passioni ’Hèritage’ del regista e attore belga Cédric Eeckhout del Théâtre de Liège. E dall’autunno 2026 tornerà anche il festival Vie, con le eccellenze della scena internazionale: ed è stato annunciato che sarà proprio il prologo di ’Vie’, fra un anno, a inaugurare la seconda sala del teatro delle Passioni, nell’area della ex Amcm, al termine dei lavori del cantiere che sono attualmente in corso.

In foto: Pinocchio di Davide Iodice (Renato Esposito)

s.m.