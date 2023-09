Soul e blues, la potenza del ritmo Sul palco arrivano i Groove City

"Feel your groove, love your soul", "appassionati alla carne e ai sentimenti e ama la tua musica": è il paradigma cui si ispirano i Groove City, ensemble bolognese che smacchina tra soul e blues colorati di vintage, atteso per domenica alla Festa dell’Unità di Modena dopo le standig ovation al Porretta Soul Festival e il sold out al Deltablues di Rovigo. Del rendez-vous che inizia alle 21 special guest è Daria Biancardi, esperienze statunitensi plurime, band leader e fondatrice dei Soul Caravan, consacrata a un perimetro amplissimo di gloria nel 2014 nella trasmissione "The voice of Italy". Il concerto modenese è preceduto oggi dalla partecipazione dei Groove City al festival Dolomiti Blues & Soul di San Vito di Cadore in cui disputeranno la finale del challenge dell’ Italian Blues Union che stabilirà chi andrà a rappresentare l’Italia a Lisbona nel Contest dell’European Blues Union. Con la chanteuse palermitana (voce solista) del gruppo fanno parte Fabio Ziveri (tastiere), Andrea Scorzoni (sax), Pier Martinetti (chitarra), Rita Girelli (basso) e Gianluca Schiavon (batteria).

Con una scaletta ancora da definire sul palco si alterneranno anche la No Name Band, reduce a sua volta delle brillanti performance del Porretta Soul Festival e la BlueBac Band. La serata è organizzata dall’ associazione culturale Avanzi di Balera Modenesi. Il fascino del groove che sbarca nell’Arena spettacoli dell’Ippodromo di via Argiolas in qualche modo è annunciato da una ricetta energizzante firmata qualche tempo fa da Gegè Telesforo che sottolineava come questo genere musicale "sia potenza del ritmo, passione per la musica, calore del palcoscenico, seduzione delle armonie, ma anche spunto per la ricerca ed espressione di diverse forme di creatività. Frequentatori privilegiati di alcune rassegne di appeal, collaborazioni altolocate da Charlie Wood, cantante ed hammondista di Memphis con cui hanno registrato brani del cd "Friends" al trascendentale saxofonista di Detroit Sax Gordon, i Groove City elaborano un interplay esclusivo, tra incursioni nel funky e nel jazz, ad unisono con Daria Biancardi, ex "fille prodige" dai vocalizzi sorprendenti, finita nel cono di luce dopo essere entrata a far parte del gruppo gospel "Palermo Spiritual Ensemble".

Trampolino di lancio per collaborazioni patinate, a cominciare da quella che le permise di performare con musicisti noti in tutto il globo come gli irlandesi "Chieftains" (in gaelico "capo clan"), di partecipare all’album di Francesco Baccini "Nostra Signora degli Autogrill" o di introdurre il concerto degli "Earth Wind and Fire".

Gian Aldo Traversi