Soul Festival all’Arena

Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Otis Redding, Stevie Wonder: sono solo alcuni dei nomi degli artisti più noti della Soul music, la ‘musica dell’anima’, genere nato negli anni Sessanta in una fusione di jazz, gospel e pop. E proprio a questo genere sarà dedicata la sera di domenica 10 settembre alla Festa de l’Unità di Modena, quando alle 22, sul palco dell’Arena degli Spettacoli, andrà in scena la sesta edizione del Modena Soul Festival. Il concerto è gratuito.