Spaccata al bar del tennis, rubati i soldi in cassa

Furto con spaccata al bar del tennis club Mirandola, Lanterna Blu, in via Brumatti. Il colpo è stato messo a segno la notte tra martedì e mercoledì. A fare la spiacevole scoperta, ieri mattina all’alba, la titolare del locale Daniela Rebucci che ha subito denunciato il furto ai carabinieri di San Felice giunti sul posto.

" I malviventi hanno facilmente scavalcato il cancello d’ingresso del centro sportivo e – racconta Daniela - raggiunta la porta vetrata d’ingresso al nostro bar l’hanno sfondata. Hanno portato via il cassetto del registratore di cassa, contenete circa 120 euro in monete, rinvenuto vuoto nel prato vicino al cancello d’ingresso. Nei paraggi, sparse nel prato, abbiamo recuperato le bottiglie di bevande sottratte dal frigorifero e sistemate in uno scatolone che il peso, delle bevande, ha fatto visibilmente rompere. I ladri si sono impossessati pure – ha precisato la barista – di un tablet e del telefono che usiamo per i pagamenti con carte di credito, oltre a varie confezioni di formaggio. Successivamente, i lestofanti, hanno fracassato la porta vetrata che introduce nel campo da tennis coperto numero 5, qui sono entrati e usciti senza portare via nulla ".

Da registrare due tentativi di furto a Concordia: " Al bar Tiffany in piazza della Repubblica il ladro ha prima infranto una vetrata laterale poi ha abbandonato il colpo. Nel negozio di ottica Pongiluppi, in via Garibaldi, la titolare non è entrata in bottega perchè ha trovato la serratura d’ingresso scassinata". Negli ultimi tempi la Bassa è presa di mira dai solitì ignoti che colpiscono bar e pizzerie senza sosta con spaccate che arrecano tanti danni.

Flavio Viani