Spaccata al Brico di Formica: "Nessun bottino, ma tanti danni"

Spaccata nella notte tra ieri e l’altro ieri al "Brico" di Formica di Savignano, negozio di bricolage e fai-da-te in via Tavoni 1000. Non sono spariti soldi, anche perché le casse erano vuote, ma i danni superano comunque i 5.000 euro. A raccontare come è andata è la stessa titolare, Simona Gazzotti, commerciante nella vita e artista per vocazione (una sua opera in mosaico, da alcune settimane, è esposta in modo permanente al museo Chagall di Nizza).

"Dalle immagini della videosorveglianza interna al negozio che ho visionato – spiega Gazzotti – si vede che il furto è stato tentato da due individui a volto coperto, arrivati davanti al mio negozio alle 1,50 armati di trancia e mazza. Probabilmente per cercare di agire con maggiore tranquillità hanno prima tagliato i fili del lampione del parcheggio antistante, quindi hanno scavalcato il cancello, rotto la recinzione metallica dell’area garden e infine rotto a mazzate la porta laterale, per entrare in zona cassa.

Il sistema di antifurto sul quale ho investito e sto investendo molto, fortunatamente, ha funzionato. Già alle 2,03 la pattuglia della vigilanza è giunta sul posto e i due sono scappati senza portare via nulla. Tuttavia – conclude Simona – hanno provocato diversi danni, che da ciò che ho potuto verificare ammontano almeno a 5.000 euro". Sul posto, dopo l’allarme lanciato dalla vigilanza privata, sono intervenuti anche i carabinieri, a cui ora spetta il compito di svolgere le indagini e di cercare di risalire all’identità dei responsabili del gesto. "Erano diversi anni – aggiunte ancora Gazzotti – che non mi accadeva un episodio del genere. I tentativi di taccheggio, purtroppo, sono quasi all’ordine del giorno, ma un’azione per tentare di rubare soldi dalla cassa, che di notte tengo sempre vuote, non capitava da almeno sei o sette anni. In ogni caso – conclude – il mio negozio è regolarmente aperto".

