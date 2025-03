Spaccia alla vasca di Corbelli. Ai domiciliari col braccialetto

Il parcheggio della Vasca di Corbelli come punto dello spaccio. È quanto ha accertato la squadra mobile della questura sui movimenti sospetti di un uomo che nel posteggio di via della Repubblica, a Rivalta, consegnava droga ai clienti. Gli agenti, alle 12.40 di martedì, hanno notato un’auto con due uomini a bordo: hanno subito riconosciuto nel passeggero Cyril Musa, 40enne nigeriano, perché soltanto pochi mesi fa, il 6 giugno 2024, era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere nell’operazione ‘Last’ e poi rimesso in libertà poco dopo dal gip: la difesa aveva fatto valere che negli anni lui e un altro indagato avevano svolto un percorso di vita positivo. Musa era stato arrestato anche nell’ottobre 2021 per spaccio a Coviolo. Per lui martedì sono scattate di nuovo le manette perchè trovato con 260 grammi di polvere bianca.

Appena arrivati in zona Villa d’Este, i poliziotti hanno subito intuito che potesse essere Musa la persona segnalata e hanno chiesto il supporto di una volante, mentre la macchina è ripartita in direzione Rivalta. Arrivata alla rotonda di via della Repubblica-via Conforti, gli agenti della volante hanno intimato l’alt: l’auto ha accostato a destra e, con mossa fulminea, Musa e sceso ed è scappato a piedi nei campi dove poco dopo è stato raggiunto e fermato. Il conducente, un altro nigeriano, è risultato estraneo. Sono invece proseguiti gli accertamenti per Musa: con sé aveva 870 euro, in parte nel portafogli e in parte nelle tasche dei jeans, più due cellulari (non sequestrati).

I poliziotti hanno poi fatto una perquisizione domiciliare in via Elba, trovando una dose di cocaina (0,42 grammi) nel comodino in camera, e poi altri cinque involucri del peso di 260 grammi nascosti sotto alcune borse, più un bilancino (non sequestrato). In un mobile del soggiorno sotto la tv c’erano altri 1.780 euro, posti sotto sequesto così come i soldi che aveva addosso. Dai documenti trovati è emerso che aveva chiesto protezione internazionale. Ieri il 41enne è comparso davanti al giudice Michela Caputo per la direttissima. Musa ha ammesso gli addebiti e ha detto di essere in un momento di difficoltà lavorativa. Il pm ha chiesto il carcere; l’avvocato difensore Costantino Diana ha domandato i domiciliari, disposti dal giudice con l’aggiunta del braccialetto elettronico.

Alessandra Codeluppi