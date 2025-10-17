Spaccia crack al 22 aprile, arrestato un nigeriano

E’ un ‘mondo’ a parte, un mondo che fa paura quello che via via ha preso vita all’interno del parco 22 aprile. Qui, ogni giorno, decine di giovani tossicodipendenti fanno la spola tra uno spacciatore e l’altro per assicurarsi la propria dose. Pusher che hanno suddiviso l’area in piccoli market della droga, in particolare crack. Proprio il crack, infatti, è in rapina espansione: i consumi aumentano in modo esponenziale tra i giovani e, soprattutto, tra le donne. Infatti Cresce il numero di persone prese in carico dai servizi che assumono crack: ricavata attraverso processi chimici della cocaina, costa poco rispetto ad altre sostanze e questo permette un accesso più ‘immediato’ da parte dei giovani ma è pericolosissima, devastante soprattutto per i ragazzi. Proprio per questo motivo l’occhio delle forze dell’ordine è particolarmente attento e i controlli contro lo spaccio sono mirati. Mercoledì notte, infatti, gli agenti della volante hanno ammanettato uno degli spacciatori di crack del 22 aprile: un nigeriano di 35 anni. Proprio i cittadini di origine nigeriana hanno quasi il monopolio dello spaccio di crack sul territorio: lo vendono per lo più al 22 aprile oppure nei pressi dell’Rnord e, in generale, in zona stazione. L’altra notte due agenti si sono posizionati nell’ambito del servizio all’interno di un cantiere edile attiguo al parco, nei pressi della scuola dell’infanzia "Carlo Collodi", per poter osservare e monitorare i movimenti del 35enne, il cui atteggiamento aveva destato sospetto. Un’altra pattuglia, al fine di bloccare eventuali vie di fuga, si è invece collocata nella vicina via Due Canali. L’indagato, dopo essersi guardato attorno con circospezione, si è alzato dalla panchina per avvicinarsi ad un alberto: qui ha raccolto quindi un involucro, nascostro tra le foglie. Da lì a poco, gli agenti hanno notato sopraggiungere a bordo di un monopattino elettrico un uomo con il cappuccio della felpa indossato. Ritendendo verosimile che potesse trattarsi di un potenziale cliente, le due pattuglie sono intervenute, riuscendo a bloccare il 35enne, che vistosi scoperto ha cercato di disfarsi dell’involucro, gettandolo a terra. All’interno della confezione gli agenti hanno in effetti trovato 16 dosi di crack per complessivi 4,62 grammi, pronte per la cessione.

