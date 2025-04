Spaccia droga all’interno del parco di Villa Trenti, arrestato in flagrante

Nel tardo pomeriggio di martedì scorso, la Polizia locale delle Terre di Castelli ha arrestato un 29enne residente a Vignola per spaccio di sostanze stupefacenti nel parco di Villa Trenti, dove si trova anche la biblioteca comunale.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato due persone con atteggiamenti sospetti: uno a piedi e l’altro in bicicletta, che si guardavano intorno mentre confabulavano.

Dopo averli osservati e seguiti, i due si sono incontrati una seconda volta per uno scambio: l’acquirente ha ricevuto una bustina contenente tre grammi di cocaina, mentre lo spacciatore ha intascato alcune banconote. A quel punto è scattato l’intervento: entrambi sono stati fermati e condotti al Comando della polizia locale di via Pertini. La droga e il denaro contante – circa 250 euro – sono stati sequestrati.

All’acquirente è stata applicata la sanzione prevista per uso personale, mentre per lo spacciatore è scattato l’arresto. L’altro ieri, il Giudice ha convalidato il fermo, disponendo per l’uomo l’obbligo di firma.

"Mi congratulo con la Polizia locale – ha dichiarato la sindaca Emilia Muratori – per l’arresto di uno spacciatore in uno dei parchi più centrali della città".

m. ped.