Spacciatore arrestato grazie all’app ’YouPol’

Sono stati proprio i residenti a segnalare, attraverso l’applicazione ‘YouPol’, continui movimenti sospetti nel parco; un via vai legato ad una probabile e fiorente attività di spaccio.

In poco tempo gli agenti hanno risposto alla ‘chiamata’, circondando l’area verde e individuando lo spacciatore. In manette, infatti, è finito un35enne marocchino trovato in possesso di oltre 26 grammi di droga, tra hashish, eroina e cocaina già suddivisa in dosi. L’operazione pone l’accento sull’importanza ed efficacia dell’applicazione YouPol che, appunto, dà voce al cittadino. L’episodio è avvenuto lo scorso 30 agosto, intorno alle 15 presso il Parco La Pianta Orizzontale. E’ stato un cittadino, appunto, tramite l’applicazione YouPol a segnalare l’attività di spaccio nel suddetto parco.

Tutte le Volanti presenti sul territorio, arrivate sul posto, si sono appostate nelle varie uscite del parco, al fine di effettuare un controllo più approfondito e impedire qualsiasi tentativo di fuga. Alla vista della polizia, infatti, il 35enne, in sella alla sua bicicletta, ha cercato di fuggire ma è stato bloccato poco dopo e trovato in possesso delle diverse dosi di droga, già pronte per essere immesse sul mercato. Non solo: il pusher aveva addosso anche 465 euro in banconote di vario taglio.

La collaborazione di chi ha segnalato è stata determinante per l’arresto in flagranza e l’app YouPol ha dimostrato di essere un prezioso strumento a servizio della sicurezza dei cittadini. You Pol è scaricabile gratuitamente da dispositivi Ios e Android e serve per denunciare episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, di cui si è vittima o testimoni. L’app dà, infatti, la possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi, immagini, video e file audio ai servizi di Polizia Giudiziaria e di chiamare direttamente dall’applicazione il 112 NUE (Numero Unico Emergenze).

Ieri mattina il giudice, come richiesto dalla procura ha convalidato l’arresto del 35enne e disposto nei suoi confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

