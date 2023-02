Facevano parte, secondo le accuse, di una organizzazione vasta: ‘pedine’ dello spaccio di una rete di narcotrafficanti. Ieri una giovane coppia domiciliata a Cognento è stata condannata con rito abbreviato. Per l’imputato sono stati decisi ben sei anni di carcere mentre per la fidanzata la sentenza è stata di un anno e dieci mesi. A far salire gli anni di pena, a quanto pare la continuazione del reato. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, i due fungevano da ‘galoppini’ per una vasta organizzazione di spacciatori che agiva in particolar modo a Cognento. La ragazza aveva raggiunto il fidanzato qualce tempo fa e, a quanto pare, aveva deciso di aiutarlo in quello che era divenuto il loro unico mezzo di sostentamento: lo spaccio. Ad aprile dello scorso anno la polizia aveva fermato la coppia mentre si trovava in auto e, a seguito della perquisizione, era stata rivenuta una modesta quantità di sostanza stupefacente. A seguito di indagini ed intercettazioni, però, era emerso come i due piazzassero sul mercato parecchie dosi di cocaina e hashish per conto di una ben più vasta organizzazione. Un’attività che andava avanti da mesi: da qui la contestazione della continuazione del reato e ieri le pesante condanne per i due fidanzati.

v.r.