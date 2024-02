Spacciava al Novi Sad. Arrestato un 18enne

Ha provato a fuggire per evitare l’arresto liberandosi delle dosi di droga che aveva con sé: è stato preso e ora non potrà mettere più piede a Modena.

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri impegnati in un servizio antidroga all’interno del parco Novi Sad hanno arrestato un cittadino tunisino 18enne, sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a un’altra persona.

La tecnica per approcciare i clienti era sempre la stessa. Il giovane finito poi nei guai si avvicinava con fare circospetto ad altri ragazzi e, dopo un cenno di intesa (oppure a seguito di un appuntamento fissato preventivamente) vendeva piccoli involucri. In uno di questi scambi (l’acquirente era in sella a una bicicletta) ha visto i carabinieri ed è fuggito all’interno del parco, gettando per terra le tanti dosi di droga che aveva addosso.

In tutto, è stato poi possibile quantificarlo, aveva circa 20 grammi.

I militari lo hanno inseguito e bloccato e addosso gli sono stati trovati anche 150 euro in contanti, considerato provento dello spaccio.

Accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato processato ieri mattina per direttissima: il 18 enne è stato sottoposto alla misura di divieto di dimora a Modena.