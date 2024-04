Spacciava al Novi Sad, finisce in manette

Ancora un arresto di uno spacciatore al Novi Sad, divenuto ormai il primo ‘mercato’ della droga a cielo aperto della città. A finire in manette, la domenica di Pasqua un tunisino di 33 anni. L’uomo è stato fermato nell’ambito dei quotidiani controlli degli agenti della polizia di Stato. Infatti il 33enne è stato individuato dagli agenti della volante intorno a mezzanotte mentre, insieme ad un altro straniero cercava di nascondersi dietro ad un muretto proprio per eludere un possibile controllo. I poliziotti si sono quindi avvicinati ai due giovani stranieri e il 33enne, perquisito è stato infatti trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 3 grammi e 21 grammi di hashish. Nei confronti del pusher sono quindi scattate le manette. Ieri mattina l’uomo è stato processato per direttissima: il gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato in divieto di dimora nel comune di Modena. All’interno del Novi Sad viene effettuato a volte più di un arresto al giorno per spaccio di sostanze stupefacenti e gli acquirenti, purtroppo, sono semopre più spesso ragazzini e studenti delle vicine scuole. Proprio per questo motivo l’attività di controllo e repressione da parte delle forze dell’ordine è stata incrementata. Nei giorni scorsi ad essere fermati mentre spacciavano hashish ad altri due minorenni sempre all’interno del Novi Sad sono stati due fratelli di soli 15 anni. I poliziotti hanno poi effettuato una perquisizione all’interno della loro abitazione, trovando un bilancino di precisione ed un coltello sporco di hashish. I minori erano noti in quanto destinatari delle misure di prevenzione dell’avviso orale e del divieto di accesso ai locali pubblici, emessi dal Questore in quanto ritenuti socialmente pericolosi. In base alle indagini della mobile è emerso come i due fossero membri di un gruppo di giovani dediti alla commissione di reati, che hanno destato allarme sociale negli ultimi tempi. Il gip, a seguito dell’udienza aveva convalidato l’arresto nei confronti dei fratelli e applicato la misura cautelare della permanenza in casa.