Spacciava marijuana, arrestato minorenne

Non ha neppure 18 anni, eppure a casa custodiva droga già pronta per essere spacciata e addosso ne nascondeva altrettanta. A finire in manette, lo scorso due maggio un 17enne di origine tunisina.

Ad arrestarlo per spaccio sono stati gli agenti della volante che lo hanno sorpreso intorno alle 22 della stessa sera mentre si muoveva con fare sospetto nei pressi di via Emilia Ovest.

I poliziotti, infatti, impegnati in un servizio di controllo del territorio si sono resi subito conto che il ragazzino nascondeva qualcosa, dal momento che si guardava intorno con circospezione. I poliziotti lo hanno quindi fermato per un controllo di polizia trovandolo in possesso di circa 78 grammi di marijuana e 300 euro, divisi in banconote di vario taglio. Ovviamente la droga era già suddivisa in dosi, pronta per lo spaccio. I poliziotti hanno quindi esteso la perquisizione anche nell’abitazione del minorenne indagato; trovando altra droga in quantità modesta e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre alla somma in contanti di 4.530 euro.