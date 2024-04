Spaccio di droga, blitz della polizia: 13 arresti

Tredici arresti per fermare lo spaccio nelle province di Modena e Bologna. In particolare, undici le misure cautelari eseguite, a cui si aggiungono altri due provvedimenti di fermo emessi dalle Procure di Milano e Cuneo nei confronti di uno degli elementi apicali dell’organizzazione, e della compagna, con base a Milano. L’indagine ha portato alla luce l’esistenza di un sodalizio albanese, con base in provincia di Modena, dedito ad una capillare attivita’ distributiva della droga effettuata particolarmente, ma non esclusivamente, nelle province di Modena e Bologna in favore di una consolidata rete di acquirenti di varia nazionalita’. Il gruppo non si avvaleva di un canale di importazione diretto dall’estero, ma agiva per il tramite dell’anello di congiunzione costituito dalla figura di un “broker” albanese attraverso il quale il gruppo avviava un proficuo rapporto di collaborazione con due fratelli albanesi, con dimora a Massa, in grado di rifornire serialmente di ingenti quantitativi di cocaina, nell’ordine di piu’ pani da 1 kg. Successivamente la sostanza, all’esito di accordi di natura preminentemente verbale, veniva consegnata a Savignano sul Panaro dagli esponenti di una ulteriore cellula, localizzata a Milano, ma con ramificazioni nel cuneese. Il corriere albanese e’ stato arrestato nel Cuneese appena giunto in Italia dalla Germania, in possesso di 22,5 kg di cocaina nascosta nell’auto. Nello stesso giorno un altro corriere, sempre proveneniente dalla Germania, veniva bloccato mentre trasportava altri 8 kg di cocaina. Cosi’, in soli 30 giorni, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l’acquisto dal gruppo lombardo-piemontese di ben 14 kg di cocaina, suddivisi in quattro forniture rispettivamente da 3 kg - 3 kg - 4 kg - 4 kg, che il gruppo riceveva a Savignano sul Panaro (dove si trattava in maniera autonoma anche il commercio di cannabis) a cadenza di 7-10 giorni ciascuna; agli acquisti era correlata la movimentazione di somme di denaro, esplicitate ed effettivamente consegnate, complessivamente superiori ai 350mila euro, ma per un valore totale della merce di oltre 500mila euro. Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini permettevano di identificare in breve tempo l’elemento apicale del gruppo Milanese con interessi in Sud America ed in particolare in Ecuador. Nel corso delle indagini - in cui sono state ricostruite tre importazioni di narcotico dalla Germania, con auto provviste di vano doppiofondo per un totale di 42,5 kg di cocaina- sono state arrestate in flagranza di reato 5 persone; 22 nel complesso le persone indagate.Gli arresti sono stati eseguiti anche in Albania e in Germania.