Spaccio di droga e pregiudicati Hotel chiuso: licenza revocata

Un piccolo hotel che racchiudeva però grandi e losche attività, in particolare lo spaccio di droga e forniva ospitalità a numerosi pregiudicati. E’ quello per cui ieri mattina è scattata la chiusura, a seguito della notifica effettuata dai carabinieri. Parliamo di un albergo di Maranello al cui titolare, appunto, è stato notificato il provvedimento di revoca della licenza, come da ordinanza emessa dal sindaco di Maranello. L’atto è stato adottato all’esito di quanto segnalato dal Prefetto di Modena, su proposta del Comando Provinciale dell’Arma e condiviso nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo scorso undici agosto era già scattata la sospensione temporanea di 5 giorni dell’attività. La situazione del piccolo hotel di Maranello, infatti, era nota da tempo e costantemente monitorata dai carabinieri.

A quanto pare, all’interno della struttura venivano portati avanti traffici illeciti, in primis lo spaccio di stupefacenti e, a seguito dei blitz dei carabinieri, sono state arrestate e denunciate diverse persone che gravitavano abitualmente all’interno dell’hotel.

Le indagini dei militari avevano messo in luce una situazione di radicata illegalità, anche in relazione alla presenza assidua di persone ritenute pericolose, trattandosi di pregiudicati.