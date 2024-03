Spaccio di hashish due pusher nei guai

Operazione anti-spaccio sui territori del distretto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo: nella rete dei militari è finito prima un fioranese di 23 anni (sequestrati 190 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione) e poi, a Formigine, un 25enne trovato in possesso di oltre 2 chilogrammi di hashish in panetti, 120 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e denaro contante per quasi 5mila euro, ritenuto provento di attività illecita. Entrambi i giovani sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.