Spaccio e bivacchi nei parchi. In arrivo controlli a tappeto. Sale la paura: "Zone fuori controllo"

Modena, 30 maggio 2025 – Controlli mirati nei parchi cittadini, dove l’attività di spaccio pare dilagare ma anche potenziamento di specifiche attività di controllo in determinate zone della città alla luce della stagione estiva. È quanto deciso ieri nell’ambito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e, nel quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità diffusa, sarà sottoscritto con il Comune il Protocollo di Intesa ’Mille occhi sulla città’, che prevede un sistema di sicurezza integrato, tra gli Istituti di vigilanza privata e gli organi di polizia.

Durante la riunione, inoltre, sono stati analizzati i servizi svolti nei primi cinque mesi dell’anno, a partire da gennaio: parliamo di 24 arresti, di cui 19 per stupefacenti e 5 per reati contro il patrimonio. Inoltre, sono state denunciate 32 persone e identificate 2006 nelle zone critiche. L’Ufficio Immigrazione ha emesso 134 provvedimenti di espulsione mentre sono stati 97 i servizi svolti dalla polizia locale nei parchi e in altre zone della città considerate critiche, di cui 36 con l’unità cinofila che hanno portato a 11 tra arresti e applicazione di misure cautelari, 36 denunce, 22 sanzioni amministrative. Alcune note zone della città sono finite alla ribalta della cronaca nazionale proprio per la situazione di degrado in cui versano, tanto da essere al centro di un recente reportage della trasmissione Fuori dal coro. Il ‘viaggio’ della troupe è iniziato al Novi Sad dove, nel momento stesso in cui un gruppo di giovani stranieri si accorge del telefonino e delle riprese, inizia a tirare bottiglie contro la troupe. I video mostrano spacciatori, tossicodipendenti e gruppi di ragazzi nordafricani intenti a bivaccare nel parco. La troupe si sposta poi ai Giardini Ducali dove, in pieno giorno, sorprende una coppia ‘impegnata’ a consumare un rapporto sessuale su una panchina. Altra tappa, parco 22 aprile. All’arrivo della troupe avviene il solito fuggi fuggi generale e, contestualmente, l’inviata recupera dalle aiuole dosi di cocaina e bustine contenenti crack.

A fronte del reportage ieri pomeriggio Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale si è recato ai Giardini Ducali per documentare la situazione ma, a sua volta, ha rischiato l’aggressione. "A meno di 24 ore dalla trasmissione – spiega il capogruppo – mi sono recato al Parco Ducale per registrare un video per i miei canali social, ribadendo la richiesta di dimissioni dell’assessora Camporota. Dopo pochi minuti, sono stato raggiunto dalle urla di alcuni soggetti che, in modo minaccioso, mi hanno intimato di non registrare e di consegnare il telefono. Ho dichiarato che avrei chiamato la polizia e ho lasciato il parco, inseguito inizialmente da tre di loro. Grazie all’auricolare sono riuscito a contattare la polizia locale, che ringrazio pubblicamente per la tempestività dell’intervento. È l’ennesima conferma – conclude Negrini – che la situazione è fuori controllo". Negrini ha fatto presente come la situazione al Parco Ducale, come quella del XXII aprile, sia completamente fuori controllo. "I parchi sono diventati zone franche".