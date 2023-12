Spaccio, in sessanta ’alla sbarra’. Ma il processo inizia dopo 20 anni

Una sessantina di imputati per spaccio di eroina e cocaina a Modena e provincia, quasi tutti stranieri. I fatti risalgono al lontano 2003. Peccato che si arrivi a processo soltanto ora, dopo ben vent’anni. E’ una delle tante situazioni surreali che si incontrano frequentando le aule di giustizia. Nel caso in questione per alcuni imputati il dibattimento è appena cominciato, per altri invece si è tornati ancora più indietro; all’ udienza preliminare celebrata e poi rinviata ancora una volta ieri mattina, sempre per gli stessi problemi. Un passaggio del fascicolo in procura da pm a pm ha cominciato ad allungare i tempi da subito, poi il tutto è proseguito con intoppi in tribunale dovuti soprattutto alla latitanza di alcuni imputati, alla loro irreperibilità o al mancato ricevimento della notifica dell’udienza. Insomma il gomitolo ogni anno è diventato sempre più grosso fino ad arrivare ad oggi con un processo che tra l’altro quasi certamente verrà prescritto. E’ l’emblema di una giustizia lumaca e piena di cavilli capace di trascinare i procedimenti per decenni "Le prime indagini risalgono al 2003 – ha spiegato il giudice dell’udienza preliminare Carolina Clò, l’ultima in ordine ti tempo a ricevere il fascicolo – approda al gip nel 2004; il decreto che dispone il giudizio è del 2019, arriva poi al dibattimento ma viene annullato per un problema di assenza, cioè di mancata conoscenza del procedimento da parte degli imputati. A questo punto é quindi regredito di fase. Certo è che dal 2004 è molto tempo – prosegue il gup – evidentemente c’è stata una fase in cui il fascicolo è rimasto fermo".

Risultato, l’indagine è rimbalzata di scrivania in scrivania e gli avvocati (per lo più d’ufficio), si ritrovano a rappresentare imputati che sono soltanto dei nomi su un foglio che mai arriveranno in aula, tantomeno ad una sentenza. "Sicuramente è un processo complicato – precisa il giudice Clò – è un’inchiesta per spaccio di droga; con intercettazioni, trascrizioni da fare, con l’individuazione dei vari clienti. Gli imputati non si trovano, occorre rintracciarli, perciò ho dovuto rinviare a dopo l’estate del 2024". A questo punto, visti i tempi per la prescrizione del reato di spaccio di droga, vent’anni o poco più, il tutto finirà quasi sicuramente in un nulla di fatto. Vent’anni dunque di attese, di carte, di rinvii e un dispendio di soldi, risorse ed energia tra il lavoro, di giudici, cancellieri, polizia giudiziaria, periti e avvocati. A complicare la situazione ci sono poi le leggi. "Il problema è che nel tempo è cambiata la disciplina per la procedibilità nei confronti di soggetti che si rendono irreperibili – ha spiegato ancora la dottoressa Clò – prima si poteva fare il processo in contumacia, poi è stata introdotta la normativa sull’assenza. Ora con la riforma Cartabia se non si ha certezza effettiva che un imputato sia a conoscenza della pendenza di un processo a suo carico il processo non si può fare; è una scelta di politica legislativa alla quale noi giudici ci adeguiamo, applichiamo la legge".