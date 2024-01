"Spaccio per sfamare la mia famiglia"

"Sono pentito ma ho iniziato a spacciare solo per sfamare la mia famiglia". E’ così che ieri mattina si è giustificato davanti al giudice – nel corso del processo per direttissima - un albanese 37enne finito in manette venerdì sera dopo essere stato beccato a vendere droga dagli agenti della Volante, insieme ai colleghi della polizia di stato. L’uomo è stato fermato in zona Salvo D’acquisto mentre si trovava al volante della propria auto con a bordo anche il figlioletto minorenne. L’imputato ha spontaneamente consegnato le dosi di droga che aveva con sé: circa 7 grammi di cocaina. Il pm ieri ha chiesto per l’imputato il divieto di dimora a Modena. il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla Pg.