Spaccio, sos degli esperti "La droga è democratica, costa poco ed è ovunque"

di Paolo Tomassone

"Oggi, purtroppo, le droghe sono democratiche: le trovi ovunque, costano poco e quindi le possono acquistare tutti, anche chi ha pochi soldi a disposizione". C’è amarezza nelle parole di Marco Sirotti, coordinatore dell’area Dipendenze patologiche al Ceis, che conferma una tendenza fotografata dalle forze dell’ordine: cresce lo spaccio e il consumo di stupefacenti a Modena, favorito anche da "un’evoluzione delle modalità di consegna" da parte dei pusher collaudata durante i mesi di restrizione a causa del Covid-19.

Sirotti, secondo le forze dell’ordine Modena è uno dei territori favoriti in regione dai narcotrafficanti.

"Sì. In realtà la nostra provincia detiene questo primato già dagli anni 90. C’è un ritorno dell’uso di eroina, ma il vero problema è rappresentato dalla cocaina e dal crack che produce effetti molto dannosi per la salute e una veloce dipendenza".

Rispetto trent’anni fa gli effetti sono meno pericolosi?

"Assolutamente no. È calato il numero di morti che riempivano le cronache dei giornali, ma le conseguenze che provocano queste droghe sono devastanti. Naturalmente preoccupa la facilità con cui ci si può rifornire delle sostanze: oggi si spaccia dappertutto. Uno può ordinare le dosi anche attraverso la rete".

Chi sono i consumatori di oggi?

"C’è il consumatore integrato, che vive in famiglia e non modifica più di tanto le proprie abitudini. Poi c’è il consumatore che arriva a perdere le relazioni, il lavoro, per cui ha bisogno di un trattamento residenziale presso una clinica o una comunità terapeutica. Però c’è tanto sommerso che non passa dai servizi".

Qual è l’età media di chi fa uso di droghe?

"Si è abbassata molto l’età media:rispetto al passato aumentano gli adolescenti e in particolare le ragazze.

Quali sono i motivi per cui i giovanissimi cominciano a far uso di sostanze o a bere alcolici?

"Ce ne sono tanti: problemi di prestazione, ansia, stress, mancanza di prospettive, insicurezza, aspettative che non sentono di riuscire a soddisfare, voglia di staccare la spina. Con le restrizioni imposte dall’emergenza Covid è anche aumentata la fragilità degli adolescenti".

E ora che il Covid ha allentato la presa?

"Gli ‘invisibili’, quei ragazzi con uso problematico di sostanze che sono rimasti relegati in casa in questi mesi, stanno emergendo, tornano a scuola e purtroppo consumano anche fra le mura scolastiche".

Come si possono aiutare queste persone?

"Ci sono diversi interventi che possono essere attivati a seconda del disagio e del tipo di dipendenza nella quale è caduto qualcuno. Rispetto ad altre città a Modena ci sono tante ‘antenne’ che possono intercettare chi consuma: le unità di strada ma anche le famiglie e gli insegnanti".