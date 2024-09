Spada dei Contrari, 7mila presenze. Garofano vince l’undicesimo trofeo

È Garofano la contrada campione della Lotta per la Spada dei Contrari 2024, giunta alla sua 32° edizione. Si tratta dell’undicesima spada per questa contrada, che vanta il maggior numero di vittorie in assoluto. In particolare, Garofano ha vinto con 48 punti, mettendo in fila Magazzino (42), Mulino (33), Formica (32), Castello (31) e Doccia (26). Entusiasti tutti i componenti della squadra vincitrice, con il capitano Alessio Muratori (il quale assieme a Michele Calzolari è l’unico ad avere alzato tutte e undici le spade) che ha commentato: "Vincere la spada è sempre una bellissima sensazione, specialmente perché la si vince all’interno di una grande famiglia come la nostra contrada. Dedico questa vittoria a tutta la squadra e alla mia famiglia, che mi permette tutto questo". Un momento di forte commozione, poco prima della premiazione finale, c’è stato quando è stata ricordata Martina Miani, la componente della contrada di Mulino tragicamente scomparsa in un incidente stradale alla fine dell’anno scorso. Un bilancio della due giorni lo traccia Stefano Donati, presidente di Borgo Castello (associazione organizzatrice), che dice: "In due giorni si sono alternate al borgo tra le 6 e le 7mila persone. È stata una delle edizioni migliori di sempre. Grazie a tutti i volontari! Ora pensiamo ai mercatini dell’ultimo fine settimana di novembre, poi di nuovo alla Magnalonga e alla Spada".

m.ped.