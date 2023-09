’Spada dei Contrari’ record: assalto dei turisti al borgo

Torna puntuale oggi e domani l’appuntamento con la Lotta per la Spada dei Contrari, la manifestazione organizzata dall’associazione Borgo Castello con il patrocinio del Comune nel borgo medievale di Savignano. Come sempre questa festa, giunta alla sua 31° edizione, aggrega tutta la comunità locale, che si sfiderà nuovamente per vincere l’ambita spada, ma richiama anche centinaia di visitatori da comuni vicini e lontani, visto che questa sera e per tutta la giornata di domani ci sarà la possibilità, oltre che di assistere ai giochi tra le sei Contrade in lotta, anche di degustare piatti tipici. "Anche quest’anno – spiega il presidente dell’associazione Borgo Castello, Stefano Donati – proporremo nuovi spettacoli e andremo a riprendere, per il sabato sera, la Corsa della Discordia, che non si svolgeva ormai più da diversi anni. La corsa partirà da via Trentino Alto Adige (per i savignanesi: dalla Butega dal Castel della Silvana) e arriverà fino al sagrato". Come sempre c’è grande agonismo, tra le Contrade in lotta – Magazzino, Mulino, Doccia, Castello, Formica e Garofano – per aggiudicarsi il trofeo. Un metro di questa fibrillazione lo si può misurare anche dalla velocità con cui sonio andati esauriti i biglietti per assistere alla lotta tra le contrade in piazza d’Armi. Per fare tutto con la massima trasparenza, Borgo Castello ha deciso quest’anno di mettere in vendita i biglietti tramite una piattaforma internet esterna. Ebbene, come spiega ancora Donati, "i 150 posti del sabato sono finiti in 35 secondi, i biglietti della domenica sono andati esauriti in 40 secondi". Tradotto: il tifo è assicurato. Si presenta da detentore del titolo, quindi da favorita, la Contrada di Garofano. Ma c’è da giurare, appunto, che le altre contrade daranno battaglia fino all’ultimo. Dopo la manifestazione, Borgo Castello poi valuterà anche eventuali azioni di solidarietà. Stasera apertura della festa alle 18, domani dalle 8,30. Marco Pederzoli