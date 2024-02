Spaghetti La vita acrobatica dei migranti

Lo ‘spettacolo di circo contemporaneo sulle migrazioni di inizio secolo’: questo il sottotitolo di ‘Spaghetti’, la rappresentazione della compagnia Materiaviva, diretta da Roberta Castelluzzo, che andrà in scena domani sera alle 21 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, nell’ambito della stagione teatrale 2023/2024 curata da Ater Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale. Roberta, qual è il tema al centro della narrazione?

"Siamo intorno al 1920, sono gli anni delle importanti migrazioni degli italiani oltreoceano, verso gli Stati Uniti. Lo spettacolo è tutto incentrato sul viaggio in mare, su questa grande barca, sulla quale i migranti stessi sono estranei tra di loro, non si conoscono, parlano lingue diverse, dal veneto al siciliano. Qui si intrecciano storie, di dolore, speranza, e il desiderio di una vita migliore. Storie di un’immigrazione che, nel tempo, si ripete, identica, con altri nomi, altri tragitti, ma straordinariamente sempre uguale".

Perché ’Spaghetti’?

"I personaggi hanno le valigie piene di storie, di speranze, di ricordi, di malinconia e… di pasta, nello specifico spaghetti, per i quali noi italiani siamo conosciuti nel mondo. Gli spaghetti sono la metafora delle nostre famiglie, della nostra storia e il cibo è un elemento di unione. Lo spettacolo termina infatti con una grande tavolata, realizzata sui bauli, sui bagagli, dove tutti mangiano insieme: gli spaghetti saranno di nuovo sulla tavola, senza sapere se ci sarà una casa, senza sapere quale sarà il futuro, ma quel rito, quell’odore, quel sapere, tutto ciò darà di nuovo forma alla storia familiare, accompagnerà i ricordi e cullerà il sogno di ricominciare".

Come è nata la scrittura di questo testo?

"A livello collettivo, come compagnia, lo abbiamo pensato durante il periodo della pandemia, quando tutti eravamo costretti a stare in casa e dalla televisione vedevamo tante persone arrivare dal mare, facendoci sentire ancora più impotenti. Siamo partiti dalle storie personali, dei nostri nonni, nelle quali le persone possono riconoscersi. Il tema della migrazione viene però raccontato in modo ‘gioioso’, in linea con quella che è la nostra posizione e il messaggio che vogliamo lanciare".

Quale messaggio?

"Quello dell’accoglienza che, come valore reale, concreto, è evoluzione".

C’è una forte componente anche fisica e scenografica, resa attraverso il linguaggio del ‘circo teatro’

"Tutti noi della compagnia siamo attori di circo, io stessa sono un’acrobata. Trapezio, tessuto aereo, acrobatica, corda, palo cinese, verticalismo e manipolazione di oggetti saranno alcune delle tecniche circensi che daranno un respiro fisico e acrobatico di straordinario coinvolgimento. Un linguaggio che viene utilizzato al fine di raccontare una storia e, appunto, comunicare un messaggio".