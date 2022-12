Spallanzani, ok al cantiere: avrà anche un’aula-ristorante

Ora è ufficiale: nel 2023, a primavera inoltrata (bisogna prima completare l’anno scolastico in corso), partiranno i lavori di demolizione e ricostruzione della cosiddetta "Palazzina C" dello "Spallanzani", per un investimento complessivo di 2.160.000 euro, finanziati in gran parte da fondi statali e dalla Provincia. Ad annunciare l’intervento è stata la stessa Provincia di Modena, che ha reso noto inoltre che i lavori sono stati assegnati alla ditta Cosbeton srl di Roma. "I lavori – spiega l’ente provinciale – prevedono la riqualificazione delle reti dei sottoservizi, la demolizione della palazzina esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio con laboratori di cucina e di sala per l’indirizzo enogastronomico. Ora è prevista la fase di controllo amministrativo da parte degli uffici della Provincia e successivamente i lavori potranno essere consegnati per l’avvio del cantiere, che durerà fino alla metà del 2024".

Per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei "l’istituto Spallanzani di Castelfranco è una vera e propria eccellenza della nostra offerta scolastica, per la qualità dell’offerta formativa e dell’alto livello di preparazione dei propri diplomati".

Poichè si renderà necessaria la demolizione della palazzina esistente, è stato programmato lo spostamento delle aule in un edificio scolastico a Manzolino, messo a disposizione dal Comune di Castelfranco. L’avvio dei lavori è stato salutato molto positivamente anche dalla dirigente scolastica dell’istituto, Maura Zini (nella foto), che fornisce anche ulteriori dettagli. Spiega infatti: "E’ una vera benedizione questo intervento, perché andrà nettamente a migliorare la situazione esistente. Rispettando la medesima metratura dell’immobile, sarà ricavata una cucina di circa 100 metri quadrati, rispetto agli attuali 38 mq. Inoltre, sarà realizzata un’aula magna da 200 posti a sedere, che potrà fungere anche da ristorante per particolari eventi. Ci sarà inoltre un’aula dimostrativa e vi troveranno posto 4 aule didattiche". L’auspicio è che i lavori possano essere completati con l’inizio dell’anno scolastico 202425. Con il prossimo anno, infatti, dovranno trasferirsi nelle scuole di Manzolino 8 classi delle complessive 32 che sono allo Spallanzani di Castelfranco. L’offerta dello Spallanzani, anche nel prossimo anno scolastico, si arricchirà comunque: partirà il corso quadriennale in Turismo agroalimentare sostenibile (iscrizioni dal 4 gennaio).

Marco Pederzoli