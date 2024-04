Spara all’auto del commercialista e fugge

Modena, 25 marzo 2015 - Due colpi, uno finito poco sopra il serbatoio e l’altro vicino a una ruota. A spararli una pistola di piccolo calibro: 7,65. È successo lunedì sera tra le 20 e 30 e le 21, all’imbocco del casello autostradale di Modena Nord. La vicenda, che ha tutti i connotati di un ‘regolamento di conti’ tra privati è cominciata quando un noto commercialista 66enne di Viadana (comune nel Mantovano) ha allertato il 113 dicendo di trovarsi in un’altra zona della città, dopo che un suo conoscente aveva esploso i due colpi contro la sua vettura, una Hyundai: «Ha sparato, più di una volta, e sono scappato». La gravità del fatto ha mobilitato volanti, stradale, mobile e scientifica. Tant’è che nel giro di poco la polizia ha fatto venire a galla tutta la vicenda che si cela dietro all’accaduto. A quanto pare, il commercialista lunedì sera aveva un appuntamento con un altro uomo, tuttora ricercato, al quale sta vendendo un’attività commerciale (un bagno o parte dello stesso) in una nota località balneare della Versilia, Marina di Pietrasanta. L’acquirente avrebbe chiesto al commercialista di dilazionare l’ultima parte del pagamento, ma l’incasso di alcuni assegni in bianco da parte del 66enne (che quindi ha fatto scattare il protesto) avrebbe fatto andare su tutte le furie l’acquirente. È da questo scenario che si arriva ai colpi esplosi lunedì sera. L’uomo che ha sparato, di cui nulla si sa se non che sarebbe sulla mezza età, dopo aver premuto il grilletto è risalito in auto pigiando sul gas e scomparendo in pochi istanti. La scientifica accorsa sul posto, a poche centinaia di metri dalla A1, ha trovato i due bossoli. Il commercialista lombardo è stato portato in questura per essere ascoltato, mentre anche l’auto con i due evidenti fori è stata passata al setaccio. L’identità del fuggitivo è stata diramata in Versilia (dove risulta avere un domicilio), ma a ieri sera le ricerche non hanno dato buon esito. Le accuse nei suoi confronti sono di minacce e danneggiamento aggravati. Non gli viene contestato il tentato omicidio perché non ha puntato la pistola contro il commercialista, ma direttamente sull’auto. Proiettili esclusivamente a scopo intimidatorio, quindi, mentre gli accertamenti tra Modena, Mantova e la Toscana proseguono con la sensazione che non siano destinati a durare molto.