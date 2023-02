Spari contro l’auto dell’ex allenatore del Carpi calcio

Un grave episodio di cronaca ha visto protagonista Antonio Calabro, ex allenatore del Carpi, sulla panchina biancorossa nella stagione 2017-18 di Serie B. L’altra notte a Melendugno, in provincia di Lecce dove risiede, sono stati esplosi due colpi d’arma da fuoco verso l’auto del 46enne tecnico nato a Galatina, che allena in Lega Pro la Virtus Francavilla. L’episodio è avvenuto tra le 3 e le 4 del mattino: due spari, a quanto pare pallini da fucile, hanno colpito la parte posteriore dell’Audi A6 di proprietà del tecnico danneggiando il lunotto. Lo stesso Calabro avrebbe udito dei forti rumori esterni alla sua abitazione senza capire di cosa si trattava. Soltanto in mattinata avrebbe preso atto dell’accaduto, quando era andato a prendere la vettura. I carabinieri hanno subito avviato le indagini.