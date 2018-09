Montese (Modena), 30 settembre 2018 - Si è allontanato da casa a Bertocchi di Montese dieci giorni fa, giovedì 20 settembre, ed è stato avvistato nella zona di Carpi cinque giorni dopo. Le ricerche di Luigi Neri, agricoltore di 60 anni, ora si sono spostate dalla zona di Montese e dintorni alla Bassa modenese. Vi hanno partecipato i carabinieri, i vigili del fuoco di Fanano, Pavullo e Vignola, la Polizia municipale e volontari. Venerdì mattina, in prefettura a Modena (presenti il prefetto, rappresentanti della questura, dei carabinieri della compagnia di Pavullo, della polizia municipale, il vice sindaco del Comune di Montese Adelaide Zaccaria) è stato fatto il punto sulla situazione e in seguito sono state allertate le prefetture del circondario, le parrocchie, i servizi sociali e le tabaccherie perché lui è un fumatore di trinciato.

Il figlio di ‘Gigi’ Neri ieri ha lanciato un appello: «Papà, ritorna a casa, ti stiamo cercando tutti quanti. Fatti trovare». Luigi Neri tende a nascondersi o andare verso situazioni che conosce o delle quali ha fiducia come le parrocchie. Giovedì, infatti, ha bussato a una parrocchia della Bassa modenese dove è stato rifocillato. Aveva i piedi piagati, il parroco l’ha medicato e gli ha dato abiti di ricambio, poi è di nuovo sparito nel nulla. «Da casa se n’è andato con indosso i vestiti che vedete nella fotografia – racconta il figlio –. Aveva in tasca forse 200 euro, ma essendo un fumatore, fa presto a finirli. Si sposta a piedi. Va in stato confusionale e tende a nascondersi sempre di più. Noi non abbiamo avuto nessuna notizia di lui. Non è la prima volta che si allontana». Questa è almeno la terza volta che l’agricoltore fa perdere le sue tracce per un periodo lungo. Nel 2014 e nel 2016 fu trovato dopo molto tempo.

In una di queste due occasioni, quando fu riportato a casa aveva perso 20 chili e si era fratturato una caviglia. «Nel 2016 – racconta il figlio – fu recuperato dopo due mesi vicino alla galleria del Gran Sasso, in Abruzzo. Lui riesce sempre a trovare persone che gli danno ospitalità, un aiuto. Ovviamente non conoscono la sua vicenda e non sanno che lo stiamo cercando».