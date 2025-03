‘Sparito’ il cartello al parco Berlinguer: "Rimettete al suo posto la targa"

Parte da Carpi Comune, Sinistre Unite la richiesta della ricollocazione della targa intitolata a Enrico Berlinguer all’ingresso dell’omonimo parco nella zona nord della città. Come affermano i rappresentanti: "sono da poco finiti i lavori di riqualificazione al parco Berlinguer. Interventi che hanno valorizzato uno delle più significative aree verdi parchi cittadini". Ricordano poi che "il parco ‘Enrico Berlinguer’ è stato così denominato nel 2016 con una apposita cerimonia pubblica, dopo che era stata promossa da Sinistra Ecologia Libertà una raccolta firme, che ha registrato al tempo l’adesione di oltre 200 cittadini. Ed è stato proprio durante della quella cerimonia, alla presenza dell’allora sindaco Alberto Bellelli, il 24 settembre 2016, che è stato venne svelato un cartello commemorativo a ricordo dell’indimenticato segretario del PCI". Cartello che, "causa i lavori che sono stati eseguiti al parco, è ora scomparso. Probabilmente, pensiamo, per una semplice dimenticanza della ditta che ha effettuato interventi. Abbiamo ha già segnalato la questione all’Amministrazione comunale, e chiediamo a gran voce che la targa venga ripristinata al più presto, per dare un segno tangibile della denominazione di questo luogo pubblico. Sarebbe davvero un peccato non avere più un segno tangibile dove radunarsi e manifestare quanto questa figura sia tutt’ora presente nella coscienza collettiva della cittadinanza".