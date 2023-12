Sparito nel nulla, fiume al setaccio

SASSUOLO (Modena)

Sono riprese le ricerche di Salvatore Legari, l’imprenditore 54enne scomparso lo scorso 13 luglio da Lesignana, frazione Quattro Ville, nel Modenese, dove si era recato per riscuotere un credito. Ad oggi l’unico indagato con l’ipotesi di reato di sequestro di persona è un 37enne di Sassuolo proprietario dell’abitazione di Lesignana dove Legari era presumibilmente diretto il giorno della scomparsa. Da ieri mattina carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile stanno facendo sopralluoghi sull’argine del Secchia, tra Sassuolo e Modena. Il giorno della scomparsa, Legari salì a bordo del suo furgone dopo aver salutato la compagna per raggiungere un cantiere della Valsamoggia. Da allora di lui non s’è saputo più nulla.