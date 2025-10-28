Sparò a Capodanno . Archiviazione definitiva per il carabiniere Masini

La gip del tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha disposto l’archiviazione per Luciano Masini, originario di Polinago e comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio, indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Nella notte di Capodanno il militare uccise con 12 colpi di pistola Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che aveva accoltellato in strada quattro persone senza nessun apparente motivo. Il provvedimento, notificato nella mattinata di ieri al difensore del militare, l’avvocato Tommaso Borghesi, chiude un’inchiesta durata dieci mesi e conferma la ricostruzione già avanzata dalla Procura di Rimini: Masini agì per legittima difesa, in una situazione di pericolo immediato. Secondo quanto stabilito dalla giudice, gli elementi raccolti escludono qualsiasi responsabilità penale del comandante, riconoscendo la "scriminante sia dell’uso legittimo delle armi che della legittima difesa, non ravvisandosi eccesso colposo". La giudice sottolinea come la reazione del militare sia stata "necessaria e non evitabile altrimenti", una scelta imposta dalle circostanze, "anche se è costata la giovane vita di un ragazzo". "A sostenere la legittimità della scelta effettuata dal Masini – scrive ancora Ceccarelli – vi sono poi le emergenze, sia pur acquisite ex post, sulla personalità del Sitta, soggetto con disturbi mentali, e che rendono ancor più plausibile la ricostruzione offerta dal militare, ossia di essersi trovato di fronte a un ragazzo che non solo aveva già accoltellato molte persone nell’ora e nella mezz’ora precedente, ma che non era particolarmente in sé da potersi colloquiare o ragionare diversamente, come il militare ha per la prima parte delle azioni provato ripetutamente a fare". "Certamente – prosegue la gip – i militari intervenivano su una situazione di grave turbamento, determinata dalle prime notizie emerse sulla possibilità si trattasse di una cellula terroristica, o di un’emulazione terroristica, avendo il Sitta colpito soggetti senza alcuna ragione, senza provocazione e senza alcun movente". La giudice precisa che né lo spray al peperoncino né il tonfa sarebbero stati strumenti idonei a fronteggiare un uomo armato di coltello e in stato di alterazione, come nel caso di Sitta: "Il tonfa è indicato quale sfollagente e come arma da mera difesa e non è sufficiente nel caso in cui occorre fronteggiare un soggetto armato, così invece è correttamente scelta l’arma di dotazione – pistola – usata dal Masini, trattandosi di reazione verso soggetto pericoloso ed armato di un coltello di notevoli dimensioni". "Ho sempre ribadito – ha detto il comandante Masini, commentando la notizie dell’archiviazione del procedimento a suo carico – di aver agito in quel modo perché non ho mai avuto nessun altra possibilità. Finalmente posso tornare a svolgere il mio lavoro in maniera un po’ più serena. Resta il dolore per la scomparsa di un giovane". Lorenzo Muccioli