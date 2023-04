Sparò in testa alla ex, condanna confermata

Non potrà gioire della decisione assunta dalla suprema Corte, che ha confermato la condanna nei confronti di chi tentò di ucciderla sparandole in testa. Samantha Migliore, 35 anni di Maranello, è morta infatti ad aprile dello scorso anno in altre circostanze, per una tragica iniezione di silicone al seno.

Per questo la 52enne Pamela Andress, che eseguì l’intervento in modo abusivo nell’abitazione della vittima, a novembre ha patteggiato la pena di 4 anni e 8 mesi. Si chiude ora anche un’altra vicenda, sempre legata a Samantha, ma precedente.

Giovedì la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato attraverso i proprio legali dall’ex compagno della donna, confermando la pena inflitta dal gup in primo grado, ovvero sette anni e quattro mesi di carcere. Come noto, infatti, prima di morire per la puntura letale la 35enne si era miracolosamente salvata dopo che il 50enne Giuseppe Micillo le aveva sparato un colpo di pistola alla testa, nel novembre 2020.

La vittima all’epoca dei fatti, dopo un delicato intervento chirurgico, aveva sottolineato come l’uomo le avesse sparato improvvisamente al capo, mentre era intenta a leggere un biglietto che le aveva scritto nel tentativo di riappacificarsi. Secondo le accuse Micillo aveva utilizzato la pistola detenuta illegalmente esplodendo un colpo in direzione della donna, non realizzando il suo intento per il malfunzionamento dell’arma. I giudici della Cassazione, in accordo con i colleghi della corte d’Appello, hanno confermato la sentenza nei confronti dell’uomo.